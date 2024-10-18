Зимой одесситам следует ждать прорывов теплосетей: что не так с их трубами

Сейчас КП «ТМО» проводит работы по замене теплотрассы длиной 150 метров диаметром 108 мм на улице Дегтярная, 35. Для повышения долговечности и эффективности трубы на этом участке утеплили и гидроизолировали.

Продолжаются работы по адресам:

ул. Гимназическая, 14 — замена теплотрассы длиной 80 м;

ул. Балтиморская, 33 — замена теплотрассы длиной 10 м;

просп. Князя Ярослава Мудрого, 20 — замена теплотрассы длиной 15 м;

ул. Семьи Глодан, 14 — замена теплотрассы длиной 20 м;

ул. Мясоедовская, 34-36 — замена теплотрассы длиной 40 м.

Проводится и изоляция трубопроводов наземной прокладки. А если горожане все же увидят голые трубы, «отапливающие воздух», для устранения неполадок они могут обратиться в КП «Теплоснабжение города Одессы», уверяет Анна Позднякова.

— Будут ли прорывы сетей зимой? Будут — и от этого мы тоже никуда не денемся, — признает чиновница, — Средний возраст труб в Одессе — около 50 лет. Самые старые, в историческом центре города, начали прокладывать еще в 50-х годах прошлого века — когда строили ТЭЦ. В спальных районах — в 70-80-е годы. За последние 10 лет много было заменено именно магистральных сетей на современные предварительно изолированные трубы. Они имеют срок эксплуатации 50 лет. Но поменять надо еще очень много. В 2020 году мы начали разработку схемы теплоснабжения города. В 2022-м, уже во время войны, ее утвердил Кабмин. Там есть все необходимые расчеты. Для того чтобы поменять всю сеть нашего города на современные предварительно изолированные трубы — с учетом протяженности и диаметра — нам нужно 20 миллиардов гривен. Без привлечения финансовой помощи внешних партнеров предприятие самостоятельно это сделать не может. Но после войны мы планируем все же привлечь кредитные средства.

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Кроме ремонта теплосетей, в городских котельнях меняют старые насосы, которые потребляют много электроэнергии. По словам Анны Поздняковой, все городские котельные к отопительному сезону готовы. Уже заканчиваются работы на главной насосной станции.

— Старые насосы работали здесь более 55 лет. Они физически изношены и морально устарели. Сейчас в Одессу поступило четыре насоса мощностью 200 кВт каждый. Их изготовление профинансировало посольство Швейцарии. Это современное оборудование уменьшит потребление электричества и увеличит в случае отключения надежность обеспечения тепловой энергией жителей центральной части города, — рассказала чиновница.

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