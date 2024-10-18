Зимой одесситам следует ждать прорывов теплосетей: что не так с их трубами

Одесса готовится к зиме. Сейчас коммунальные службы продолжают обследовать и восстановливать тепловые сети. Уже выявлено 777 повреждений и большая часть из них устарнена. Будут ли прорывы зимой и когда заменят все изношенные трубы, «Одесской Жизни» рассказала заместитель городского головы Анна Позднякова.
Сейчас КП «ТМО» проводит работы по замене теплотрассы длиной 150 метров диаметром 108 мм на улице Дегтярная, 35. Для повышения долговечности и эффективности трубы на этом участке утеплили и гидроизолировали.
Продолжаются работы по адресам:
- ул. Гимназическая, 14 — замена теплотрассы длиной 80 м;
- ул. Балтиморская, 33 — замена теплотрассы длиной 10 м;
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 20 — замена теплотрассы длиной 15 м;
- ул. Семьи Глодан, 14 — замена теплотрассы длиной 20 м;
- ул. Мясоедовская, 34-36 — замена теплотрассы длиной 40 м.
Проводится и изоляция трубопроводов наземной прокладки. А если горожане все же увидят голые трубы, «отапливающие воздух», для устранения неполадок они могут обратиться в КП «Теплоснабжение города Одессы», уверяет Анна Позднякова.
— Будут ли прорывы сетей зимой? Будут — и от этого мы тоже никуда не денемся, — признает чиновница, — Средний возраст труб в Одессе — около 50 лет. Самые старые, в историческом центре города, начали прокладывать еще в 50-х годах прошлого века — когда строили ТЭЦ. В спальных районах — в 70-80-е годы. За последние 10 лет много было заменено именно магистральных сетей на современные предварительно изолированные трубы. Они имеют срок эксплуатации 50 лет. Но поменять надо еще очень много. В 2020 году мы начали разработку схемы теплоснабжения города. В 2022-м, уже во время войны, ее утвердил Кабмин. Там есть все необходимые расчеты. Для того чтобы поменять всю сеть нашего города на современные предварительно изолированные трубы — с учетом протяженности и диаметра — нам нужно 20 миллиардов гривен. Без привлечения финансовой помощи внешних партнеров предприятие самостоятельно это сделать не может. Но после войны мы планируем все же привлечь кредитные средства.
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Кроме ремонта теплосетей, в городских котельнях меняют старые насосы, которые потребляют много электроэнергии. По словам Анны Поздняковой, все городские котельные к отопительному сезону готовы. Уже заканчиваются работы на главной насосной станции.
— Старые насосы работали здесь более 55 лет. Они физически изношены и морально устарели. Сейчас в Одессу поступило четыре насоса мощностью 200 кВт каждый. Их изготовление профинансировало посольство Швейцарии. Это современное оборудование уменьшит потребление электричества и увеличит в случае отключения надежность обеспечения тепловой энергией жителей центральной части города, — рассказала чиновница.
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