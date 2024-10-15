Новости Одессы и Одесской области

Котельные Одессы готовы к отопительному сезону, — мэрия

Котельные Одессы готовы к отопительному сезону, — мэрия

Коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» завершило подготовку 156 котельных города для начала нового отопительного сезона.

Об этом сообщили в мэрии Одессы.

В настоящее время оборудование прошло испытания и готово подавать тепло в дома и социальные учреждения во всех районах города.

Все малые котельные города оснащены генераторами для бесперебойной работы.

А на крупных котельнях, где планируют установить когенерационные машины, продолжаются подготовительные работы: под установки возводят фундаменты. Их прибытие в Одессу ожидают в ноябре.

Напомним, появиться мини-электростанции должны в первую очередь в Киевском районе — покрыть территорию от площади Толбухина до конца поселка Таирово. Предполагается, что эти установки во время отключения света будут давать тепло 250 тысяч горожан.

Читайте также:

 

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua