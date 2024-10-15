Котельные Одессы готовы к отопительному сезону, — мэрия

Коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» завершило подготовку 156 котельных города для начала нового отопительного сезона.
Об этом сообщили в мэрии Одессы.
В настоящее время оборудование прошло испытания и готово подавать тепло в дома и социальные учреждения во всех районах города.
Все малые котельные города оснащены генераторами для бесперебойной работы.
А на крупных котельнях, где планируют установить когенерационные машины, продолжаются подготовительные работы: под установки возводят фундаменты. Их прибытие в Одессу ожидают в ноябре.
Напомним, появиться мини-электростанции должны в первую очередь в Киевском районе — покрыть территорию от площади Толбухина до конца поселка Таирово. Предполагается, что эти установки во время отключения света будут давать тепло 250 тысяч горожан.
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