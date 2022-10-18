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Теплотрасса в центре Одессы рассыпалась в труху: она отапливала 86 зданий (фото)

Теплотрасса в центре Одессы рассыпалась в труху: она отапливала 86 зданий (фото)

Сейчас коммунальщики в срочном порядке меняют участок теплотрассы на Александровском проспекте, трубу которого так проржавели, что буквально рассыпались в труху. Закончить ремонт должны до 1 ноября.

В мэрии показали, как проходит ремонт теплотрассы на Александровском проспекте. На самом деле ее прокладывают заново. Прежняя от коррозии разрушилась.

Об этом можно судить по фотографиям, опубликованным в телеграм-канале Одесского горсовета. Отметим, что данный участок теплотрассы отвечает за обеспечение теплом 80 жилых домов, пять школ и больница.

В мэрии отметили, что эту тепловую сеть построили в 1973 году и она уже отработала два эксплуатационных срока.

Первый этап реконструкции был проведён в 2021 году. Второй этап планировали начать после окончания отопительного сезона – весной. Однако полномасштабное вторжение России в Украину сдвинуло график работ.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, если не будет форс-мажоров, 1 ноября этот участок будет окончен.

Ранее сообщалось, что в центре Одессы временно закроют движение на нескольких улицах.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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