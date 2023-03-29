Новости Одессы и Одесской области

В Одессе медики впервые провели пересадку сердца (фото, видео)

В Одессе медики впервые провели пересадку сердца (фото, видео)

Уникальная для нашего города операция прошла в ночь с 28 на 29 марта 2023 года в Одесской городской больнице №10.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Операцию провела бригада врачей из Института сердца Минздрава Украины во главе с выдающимся кардиохирургом Борисом Тодуровым.

хирург
операция по пересадке сердца
хирург за работой

Проведенная операция — очень сложная. Для нее нужны опытные специалисты высочайшего уровня, специально оборудованная операционная с аппаратом искусственного кровообращения, а также быстрый подбор реципиента. 

Для проведения основного этапа операции у кардиохирурга есть не более четырех часов.

доставка донорского сердца

Операция в Одессе прошла удачно. Донорское сердце получил мужчина в возрасте 43 лет, находившийся в очереди на пересадку.

хирург пересаживает сердце

В мэрии поблагодарили Бориса Тодурова и его команду за оперативное реагирование, высокий профессионализм и спасенную жизнь пациента. 

контейнер для донорского сердца

Одесская городская клиническая больница №10 является многопрофильной больницей интенсивного лечения и развивается как кластерное учреждение системы состоятельных больниц по оказанию помощи пациентам, нуждающимся в трансплантации органов. 

Заведение включено в Единую государственную информационную систему трансплантации, реализовано мероприятия по организации регулярной трансплантации в составе совместных мультидисциплинарных команд в сотрудничестве с ведущими заведениями Украины.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, какая ситуация с распространением туберкулеза в Украине в условиях войны.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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