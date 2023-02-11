Ихтиоз: как вовремя распознать заболевание кожи и обратиться к врачу

Ихтиоз – достаточно редкое генетическое заболевание кожи со специфическими симптомами, обычно проявляющееся еще в раннем детстве. Но характерные для него проблемы с кожей могут возникать и у пожилых людей как следствие возрастных изменений организма и серьезных хронических заболеваний – например, сахарного диабета. Как отличить ихтиоз от других дерматологических патологий и улучшить состояние кожи, рассказал дерматовенеролог высшей категории Владимир Агафонов.

Ихтиоз: что это за болезнь и когда обостряется

Ихтиоз (от греч. «ihtiosis» — «рыба») – это группа заболеваний кожи, возникающих из-за нарушения нормального процесса ороговения и отшелушивания ее верхнего слоя (эпидермиса). В результате на коже появляются многочисленные твердые чешуйки, напоминающие рыбью чешую. Формы и степени ихтиоза варьируются от чрезмерной сухости и легкой шероховатости кожи до тяжелого заболевания, приводящего к инвалидности.

Для ихтиоза характерна сезонность течения: обострение приходится на холодный период года, а в летнее время наблюдается ремиссия.

В большинстве случаев патология является врожденной и проявляется еще в детском возрасте, но иногда бывает и приобретенной (вторичной).

Из-за чего возникает Ихтиоз

Врожденный ихтиоз – это наследственное заболевание, возникающее из-за мутации генов, причина которой точно не установлена. Пусковой механизм развития патологии – нарушение обмена белков и жиров, приводящее к накоплению в организме аминокислот и холестерина.

Под приобретенным ихтиозом подразумевается повышенное ороговение кожи, возникающее в результате различных патологических состояний. К ним относятся злокачественные опухоли, эндокринные расстройства, болезни желудочно-кишечного тракта, при которых нарушается усвоение питательных веществ, заболевания почек и крови, дефицит в организме витаминов A, E и D, аутоиммунные патологии – системная красная волчанка, дерматомиозит.

Также проблемы с кожей способны спровоцировать прием некоторых лекарственных препаратов (циметидина, никотиновой кислоты, трипаранола) и работа на вредном производстве с химическими компонентами.

Кроме того, приобретенный ихтиоз может быть признаком возрастных изменений организма – такой вид заболевания называется старческим (сенильным).

Как проявляется заболевание

Специфика и выраженность симптомов ихтиоза сильно отличается в зависимости от формы болезни, которых насчитывается несколько десятков. Помимо кожных проявлений (чрезмерная сухость кожи, шелушение, зуд, образование чешуек разной толщины, формы и цвета), для пациентов с ихтиозом характерна тонкость и ломкость волос и ногтей, склонность к кариесу и воспалительным заболеваниям глаз (конъюнктивит, ретинит). Также больные имеют проблемы с терморегуляцией и практически не потеют.

Кроме того, всем формам ихтиоза свойственна повышенная уязвимость кожи для бактериальной, грибковой и вирусной инфекции, разного рода аллергенов.

Как лечить ихтиоз

Лечением ихтиоза занимается врач-дерматолог. Для постановки диагноза специалисту обычно достаточно визуального осмотра. Если нужно дифференцировать патологию от других кожных заболеваний, назначают гистологическое исследование эпидермиса, для обнаружения мутации генов — анализы крови.

Хотя на сегодня ихтиоз полностью неизлечим, терапия зависит от формы и степени выраженности заболевания и направлена на улучшение состояния кожи и качества жизни пациента. Местное лечение включает в себя применение отшелушивающих, увлажняющих и смягчающих средств, назначение физиопроцедур (ультрафиолетовое облучение, лечебные ванны) и витаминных препаратов (в виде таблеток, инъекций, кремов). При наличии сопутствующих заболеваний внутренних органов проводится лечение основной патологии.

В тяжелых случаях показана системная терапия, которая проводится в условиях стационара – это гормональное лечение, переливание плазмы крови и другие методы предупреждения осложнений.

Профилактика ихтиоза

При любой форме ихтиоза важно соблюдать здоровый образ жизни, сбалансировано питаться и свести к минимуму воздействие провоцирующих факторов. Не допускайте появления на коже трещин и эрозий — регулярно используйте ранозаживляющие мази и специальные увлажняющие средства.

Ирина Лебединец