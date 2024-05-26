Как мужчине усыновить ребенка жены: объяснение юриста

Но всегда серьезно подумайте перед тем, как подать заявление в суд, согласны ли Вы навсегда быть надежной поддержкой ребенка и любящим отцом. Если да, обратитесь в местный суд о признании своего отцовства.

В соответствии со ст. 207 Семейного кодекса Украины (далее – СК Украины), усыновлением является принятие усыновителем в свою семью лица на правах дочери или сына, осуществленное на основании решения суда, кроме случая, предусмотренного статьей 282 настоящего Кодекса. Усыновление ребенка производится в его наивысших интересах для обеспечения стабильных и гармоничных условий его жизни.

Статьей 211 СК предусмотрено, что круг лиц, которые могут быть усыновителями:

1. Усыновителем ребенка может быть дееспособное лицо не моложе двадцати одного года, за исключением, когда усыновитель является родственником ребенка;

2. Усыновителем может быть лицо старше ребенка, которого он желает усыновить, не менее чем на пятнадцать лет. В случае усыновления совершеннолетнего лица разница в возрасте не может быть меньше, чем восемнадцать лет;

3. Усыновителями могут быть супруги, а также лица, указанные в частях пятой и шестой настоящей статьи. Усыновителями не могут быть лица одного пола.

4. Лица, не состоящие в браке между собой, не могут усыновить одного и того же ребенка. Если такие лица проживают одной семьей, суд может вынести решение об усыновлении ими ребенка;

5. Если ребенок имеет только мать, он не может быть усыновлен мужчиной, с которым его мать не состоит в браке. Если у ребенка есть только отец, он не может быть усыновлен женщиной, с которой он не состоит в браке. Если такие лица проживают одной семьей, суд может вынести решение об усыновлении ими ребенка.

6. Если ребенок имеет только мать или только родителя, которые в связи с усыновлением теряют правовую связь с ним, усыновителем ребенка может быть один мужчина или одна женщина.

7. Количество детей, которое может усыновить один усыновитель, не ограничивается.

Итак, учитывая соответствие данной статьи, мужчина, желающий усыновить ребенка, должен подать в суд заявление.

Все документы (копии), которые Вы предоставляете в суд как приложения к заявлению, последовательно должны быть описаны, название документа, его дата, номер, и что этот документ объясняет в исковом заявлении.

Обязательно необходимо уплатить судебный сбор. Согласно сайту Судебная власть, за представление в суд искового заявления неимущественного характера, которое подано физическим лицом, сбор составляет — 0,4 размера прожиточного минимума на одно трудоспособное лицо или 1211.20 грн (на май 2024 года). Когда будете платить в банке судебный сбор обязательно возьмите с собой паспорт и ИНН.

В исковое заявление пишется следующим образом:

Название суда

его адрес, реквизиты

Заявитель:

ФИО, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика,

паспортные данные, место жительства (и фактического проживания): электронная почта, телефон.

Третие лица, не заявляющие самостоятельных требований:

Служба по делам детей

адрес, код ЕГРПОУ, электронная почта.

Идентификационный код юридического лица в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины:

Отдел государственной регистрации актов гражданского состояния

адрес, код ЕГРПОУ, электронная почта.

Идентификационный код юридического лица в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины:

Сумма уплаченного судебного сбора:

ЗАЯВЛЕНИЕ

об усыновлении ребенка

Я, ФИО, паспортные данные, желаю усыновить ребенка (ФИО, год рождения).

Ребенок проживает с (указать членов семьи, по адресу:). С матерью ребенка я состоя в зарегистрированном браке.

Матерью ребенка является, что подтверждается свидетельством о рождении ребенка. Укажите, кто записан отцом ребенка. Если он есть, есть ли его согласие на то,чтобы вами был усыновлен ребенок.

Если ребенок считает Вас отцом, сколько Вы проживаете вместе с ребенком, как он к Вам относится, привести примеры из жизни. Можете в заявлении указать, как общаетесь с ребенком, интересуетесь ли его жизнью или отдыхали вместе.

Обязательно укажите, какая разница в возрасте между Вами и несовершеннолетним ребенком.

В подтверждение состояния моего здоровья даю вывод о состоянии здоровья.

У меня есть постоянная работа, а именно, указать какую, где, уровень заработной платы.

По месту работы характеризуюсь положительно, что подтверждается характеристикой с места работы.

Мои доходы за последние полгода (год) составляют (указать). Если у вас есть право собственности, дополнительные доходы, нужно указать.

К уголовной ответственности не привлекался, не снятой или не погашенной судимости не имею и в розыске не нахожусь, что подтверждается Справкой МВД Украины.

Укажите сведения о снятой или непогашенной судимости, состоянии здоровья, инвалидности, психических расстройствах, инфекционных заболеваниях. Укажите, были ли Вы усыновителем и не лишались ли родительских прав.

При регистрации рождения сведения об отце ребенка указаны (указать).

Я желаю, чтобы ребенок после усыновления мною носил ФИО (указать) и отцом было указано (указать)

На основании приведенного, руководствуясь требованиями ст.ст. 207, 208, 211, 218, 220, 223, 224, 229, 230 — 233 СК Украины, ст.ст 2, 4,12, ГПК Украины,

ПРОШУ Суд:

Принять заявление и открыть производство. Признать меня (ФИО, паспорте данные) усыновителем ребенка (ФИО место его рождения). Внести изменения в актовую запись № дата, выданного Отделом государственной регистрации актов гражданского состояния, где в графе «фамилия отца» записать меня (ФИО) как отцом ребенка.

Приложения (подаются в копиях и количество копий – одна в суд, другие на то количество сторон сколько их есть в деле):

Оригинал платежной инструкции по оплате судебного сбора. паспорт гражданина Украины, ИНН, свидетельство о рождении ребенка; справка о состоянии здоровья ребенка; свидетельство о браке; справка о составе семьи, акт обследования жилищных условий; вывод усыновителя о состоянии его здоровья. справка, предоставленная Министерством внутренних дел Украины о не привлечении к уголовной ответственности. характеристика с места работы; справка о доходах за последний год; документы на право собственности на жилье; нотариальное согласие матери на усыновление ребенка; Вывод службы по делам детей о целесообразности усыновления ребенка. Другие документы, фотографии.

Дата и подписи

После того, как будет открыто производство, в определениях суда будут указаны ваши процессуальные права. До тех пор, пока не вынесено решение, Вы можете в суд подавать ходатайства, приобщать документы.

Если Вы уже взрослый человек, и Вам было известно, что Вы были усыновлены, и узнали, что умер Ваш биологический отец, имеете ли вы право на наследство от него?

Да. Вы имеете право принять наследство от биологического отца.

В этом случае Вам нужно обращаться в местный суд, чтобы доказать, что имеете связь к отцу, предоставить копии документов, выписку из свидетельства о рождении, пригласить свидетелей.