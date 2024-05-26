Как мужчине усыновить ребенка жены: объяснение юриста

Хорошо, когда в новом браке мужчина желает усыновить ребенка жены, когда в семье сложились теплые и дружелюбные отношения. Прекрасно, когда ребенок чувствует защиту и поддержку того, кто может быть его любящим отцом. Следовательно, усыновление должно всегда быть в интересах как ребенка, которому нужен родной человек – отец.
Но всегда серьезно подумайте перед тем, как подать заявление в суд, согласны ли Вы навсегда быть надежной поддержкой ребенка и любящим отцом. Если да, обратитесь в местный суд о признании своего отцовства.
В соответствии со ст. 207 Семейного кодекса Украины (далее – СК Украины), усыновлением является принятие усыновителем в свою семью лица на правах дочери или сына, осуществленное на основании решения суда, кроме случая, предусмотренного статьей 282 настоящего Кодекса. Усыновление ребенка производится в его наивысших интересах для обеспечения стабильных и гармоничных условий его жизни.
Статьей 211 СК предусмотрено, что круг лиц, которые могут быть усыновителями:
1. Усыновителем ребенка может быть дееспособное лицо не моложе двадцати одного года, за исключением, когда усыновитель является родственником ребенка;
2. Усыновителем может быть лицо старше ребенка, которого он желает усыновить, не менее чем на пятнадцать лет. В случае усыновления совершеннолетнего лица разница в возрасте не может быть меньше, чем восемнадцать лет;
3. Усыновителями могут быть супруги, а также лица, указанные в частях пятой и шестой настоящей статьи. Усыновителями не могут быть лица одного пола.
4. Лица, не состоящие в браке между собой, не могут усыновить одного и того же ребенка. Если такие лица проживают одной семьей, суд может вынести решение об усыновлении ими ребенка;
5. Если ребенок имеет только мать, он не может быть усыновлен мужчиной, с которым его мать не состоит в браке. Если у ребенка есть только отец, он не может быть усыновлен женщиной, с которой он не состоит в браке. Если такие лица проживают одной семьей, суд может вынести решение об усыновлении ими ребенка.
6. Если ребенок имеет только мать или только родителя, которые в связи с усыновлением теряют правовую связь с ним, усыновителем ребенка может быть один мужчина или одна женщина.
7. Количество детей, которое может усыновить один усыновитель, не ограничивается.
Итак, учитывая соответствие данной статьи, мужчина, желающий усыновить ребенка, должен подать в суд заявление.
Все документы (копии), которые Вы предоставляете в суд как приложения к заявлению, последовательно должны быть описаны, название документа, его дата, номер, и что этот документ объясняет в исковом заявлении.
Обязательно необходимо уплатить судебный сбор. Согласно сайту Судебная власть, за представление в суд искового заявления неимущественного характера, которое подано физическим лицом, сбор составляет — 0,4 размера прожиточного минимума на одно трудоспособное лицо или 1211.20 грн (на май 2024 года). Когда будете платить в банке судебный сбор обязательно возьмите с собой паспорт и ИНН.
В исковое заявление пишется следующим образом:
Название суда
его адрес, реквизиты
Заявитель:
ФИО, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика,
паспортные данные, место жительства (и фактического проживания): электронная почта, телефон.
Третие лица, не заявляющие самостоятельных требований:
Служба по делам детей
адрес, код ЕГРПОУ, электронная почта.
Идентификационный код юридического лица в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины:
Отдел государственной регистрации актов гражданского состояния
адрес, код ЕГРПОУ, электронная почта.
Идентификационный код юридического лица в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины:
Сумма уплаченного судебного сбора:
ЗАЯВЛЕНИЕ
об усыновлении ребенка
Я, ФИО, паспортные данные, желаю усыновить ребенка (ФИО, год рождения).
Ребенок проживает с (указать членов семьи, по адресу:). С матерью ребенка я состоя в зарегистрированном браке.
Матерью ребенка является, что подтверждается свидетельством о рождении ребенка. Укажите, кто записан отцом ребенка. Если он есть, есть ли его согласие на то,чтобы вами был усыновлен ребенок.
Если ребенок считает Вас отцом, сколько Вы проживаете вместе с ребенком, как он к Вам относится, привести примеры из жизни. Можете в заявлении указать, как общаетесь с ребенком, интересуетесь ли его жизнью или отдыхали вместе.
Обязательно укажите, какая разница в возрасте между Вами и несовершеннолетним ребенком.
В подтверждение состояния моего здоровья даю вывод о состоянии здоровья.
У меня есть постоянная работа, а именно, указать какую, где, уровень заработной платы.
По месту работы характеризуюсь положительно, что подтверждается характеристикой с места работы.
Мои доходы за последние полгода (год) составляют (указать). Если у вас есть право собственности, дополнительные доходы, нужно указать.
К уголовной ответственности не привлекался, не снятой или не погашенной судимости не имею и в розыске не нахожусь, что подтверждается Справкой МВД Украины.
Укажите сведения о снятой или непогашенной судимости, состоянии здоровья, инвалидности, психических расстройствах, инфекционных заболеваниях. Укажите, были ли Вы усыновителем и не лишались ли родительских прав.
При регистрации рождения сведения об отце ребенка указаны (указать).
Я желаю, чтобы ребенок после усыновления мною носил ФИО (указать) и отцом было указано (указать)
На основании приведенного, руководствуясь требованиями ст.ст. 207, 208, 211, 218, 220, 223, 224, 229, 230 — 233 СК Украины, ст.ст 2, 4,12, ГПК Украины,
ПРОШУ Суд:
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Принять заявление и открыть производство.
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Признать меня (ФИО, паспорте данные) усыновителем ребенка (ФИО место его рождения).
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Внести изменения в актовую запись № дата, выданного Отделом государственной регистрации актов гражданского состояния, где в графе «фамилия отца» записать меня (ФИО) как отцом ребенка.
Приложения (подаются в копиях и количество копий – одна в суд, другие на то количество сторон сколько их есть в деле):
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Оригинал платежной инструкции по оплате судебного сбора.
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паспорт гражданина Украины, ИНН,
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свидетельство о рождении ребенка;
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справка о состоянии здоровья ребенка;
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свидетельство о браке;
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справка о составе семьи,
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акт обследования жилищных условий;
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вывод усыновителя о состоянии его здоровья.
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справка, предоставленная Министерством внутренних дел Украины о не привлечении к уголовной ответственности.
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характеристика с места работы;
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справка о доходах за последний год;
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документы на право собственности на жилье;
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нотариальное согласие матери на усыновление ребенка;
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Вывод службы по делам детей о целесообразности усыновления ребенка.
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Другие документы, фотографии.
Дата и подписи
После того, как будет открыто производство, в определениях суда будут указаны ваши процессуальные права. До тех пор, пока не вынесено решение, Вы можете в суд подавать ходатайства, приобщать документы.
Если Вы уже взрослый человек, и Вам было известно, что Вы были усыновлены, и узнали, что умер Ваш биологический отец, имеете ли вы право на наследство от него?
Да. Вы имеете право принять наследство от биологического отца.
В этом случае Вам нужно обращаться в местный суд, чтобы доказать, что имеете связь к отцу, предоставить копии документов, выписку из свидетельства о рождении, пригласить свидетелей.