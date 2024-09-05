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В Одесі найбільший сервісний центр МВС (МРЕВ) переїхав у передмістя: куди і чому

В Одесі найбільший сервісний центр МВС (МРЕВ) переїхав у передмістя: куди і чому

Сервісний центр МВС №5142, який знаходився в Одесі на Аеропортівській, переїхав і відкрився в Крижанівці за адресою: вулиця Академіка Сахарова, 1Г. Це перший сервісний центр МВС в Одеській області, який не припинятиме надавати послуги під час повітряних тривог.

Нагадаємо, 31 серпня в Одесі припинив роботу сервісний центр МВС (колишній МРЕВ), розташований за адресою вул. Аеропортівська, 27/1.

Зазначимо, нова адреса сервісного центру є передмістям лише формально. За фактом же його приміщення розташоване на селищі Котовського.

сервісний центр МВС на селищі Котовського

Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що рішення змінити локацію сервісного центру МВС в Одесі та перенести його до нового приміщення було ухвалено через постійні тривоги, під час яких послуги припинялися. Лише протягом серпня в Одеській області сигнал повітряної тривоги звучав 55 разів і тривав понад 42 години.

Оновлений центр на Академіка Сахарова займає площу 387 м². У ньому збільшено кількість робочих місць – їх стало 16 порівняно з попереднім розташуванням, де їх було 12.

сервісний центр МВС на селищі Котовського

У будівлі є просторе укриття, де обладнано 8 робочих місць. Воно вміщує близько 100 осіб і саме тут у разі оголошення сигналу повітряної тривоги надаватимуть послуги, щоб не переривати процес обслуговування клієнтів.

У сервісному центрі МВС доступні наступні найпопулярніші послуги:

  • реєстрація/перереєстрація транспортних засобів;
  • обмін/відновлення посвідчення водія;
  •  видача міжнародного посвідчення водія;
  • призначення належного користувача;
  • оформлення дозволу на перевезення небезпечних вантажів тощо.

сервісний центр МВС на селищі Котовського

Також зазначимо, що Сервісний центр МВС №5154, який займається екзаменацією водіїв, залишився за колишньою адресою – вул. Аеропортівська, 27/1. Він продовжує працювати без змін на тому ж місці.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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