В Одесі найбільший сервісний центр МВС (МРЕВ) переїхав у передмістя: куди і чому

Нагадаємо, 31 серпня в Одесі припинив роботу сервісний центр МВС (колишній МРЕВ), розташований за адресою вул. Аеропортівська, 27/1.

Зазначимо, нова адреса сервісного центру є передмістям лише формально. За фактом же його приміщення розташоване на селищі Котовського.

Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що рішення змінити локацію сервісного центру МВС в Одесі та перенести його до нового приміщення було ухвалено через постійні тривоги, під час яких послуги припинялися. Лише протягом серпня в Одеській області сигнал повітряної тривоги звучав 55 разів і тривав понад 42 години.

Оновлений центр на Академіка Сахарова займає площу 387 м². У ньому збільшено кількість робочих місць – їх стало 16 порівняно з попереднім розташуванням, де їх було 12.

У будівлі є просторе укриття, де обладнано 8 робочих місць. Воно вміщує близько 100 осіб і саме тут у разі оголошення сигналу повітряної тривоги надаватимуть послуги, щоб не переривати процес обслуговування клієнтів.

У сервісному центрі МВС доступні наступні найпопулярніші послуги:

реєстрація/перереєстрація транспортних засобів;

обмін/відновлення посвідчення водія;

видача міжнародного посвідчення водія;

призначення належного користувача;

оформлення дозволу на перевезення небезпечних вантажів тощо.

Також зазначимо, що Сервісний центр МВС №5154, який займається екзаменацією водіїв, залишився за колишньою адресою – вул. Аеропортівська, 27/1. Він продовжує працювати без змін на тому ж місці.