Об этом в facebook университета написал курсант вуза Алексей Стеценко, фотография которого оказалась среди погибших.

Торжественная церемония открытия Мурала памяти в Одесском университете МВД состоялась 5 февраля 2025 года. Учебное заведение опубликовало на своей странице фотографии погибших выпускников и студентов вуза, которые отдали свои жизни защищая Украину от российских захватчиков.

Под постом Алексей Стеценко написал, что его “похоронили”, в то время, как он продолжает выполнять свой воинский долг.

«Я жив!!! Требую немедленных разъяснений относительно того, как это меня похоронили уже, когда я и дальше продолжаю служить Украине! Требую немедленно убрать мои фотографии с личными данными с мемориальной доски и привлечь к ответственности лиц, причастных к предоставлению недостоверной информации обо мне и размещению ее в целом», — написал парень 9 февраля.

Сегодня, 10 февраля, руководство и лично ректор университета принесли извинения Алексею Стеценко.

“Лицо, допустившее эту ужасную недопустимую ошибку, будет привлечено к ответственности, а фото будет немедленно удалено с Мурала и из официальных сообщений на страницах университета в социальных сетях”, — говорится в сообщении вуза.

Читайте также: Курсанты Одесской морской академии выступили против присоединения к Морскому университету