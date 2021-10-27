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Хроника красной зоны: как Одесса выживает в период карантина?

Хроника красной зоны: как Одесса выживает в период карантина?

Уже больше недели Одесса находится в красной зоне карантина. И, судя по всему, основной итог введения жестких противоэпидемических мер — ажиотаж в пунктах вакцинации.

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 При этом к началу недели в опорных больницах Одессы остались свободными всего четыре койки для коронавирусных больных. Тяжелых пациентов отправляют в медучреждения Раздельной, Беляевки, Черноморска. Если ситуация не стабилизируется, инфекционисты не исключают возможности развертывания в области мобильного госпиталя.

Красная зона в магазинах и на рынках Одессы — с сертификатом

Рестораны и торговые заведения (кроме продовольственных и зоомагазинов), театры и музеи, салоны красоты и фитнесс-клубы имеют право работать в красной зоне, только если привиты 100% их сотрудников. А обслуживать — только клиентов, имеющих зеленые сертификаты о вакцинации, отрицательные ПЦР-тесты, справки о выздоровлении.

Правда, на территории торговых центров пускают всех. Необходимые документы проверяют продавцы при входе в конкретные магазины — так происходит, например, в ТРЦ на Среднефонтанской. Штраф за покупателя без сертификата — 17000 гривень. И заплатить его придется  продавцу.

Посетителям «Сити-центра» на проспекте Небесной сотни при входе в каждый магазин сертификаты предъявлять не требуется. Всем «безо­пасным» покупателям на входе в ТРЦ надевают на руку бумажный браслет, служащий пропуском.

А вот проверяющие на входе в «Афину» ограничиваются лишь просьбами надеть защитные маски.

красная зона Одесса

Без ковидных документов не пустят на промрынок «Седьмой километр». В основном работают на вынос сегодня большинство ресторанов и кафе. Залы остаются полупустыми.

Ранее мы рассказывали о том, что происходит в транспорте Одессы в красной зоне карантина.

Красная зона на вокзале Одессы — очереди

У пассажиров на железной дороге, которые отправляются за пределы области, наличие необходимых документов проверяют проводники. Для того чтобы получить ковид-сертификат, люди обращаются в пункт вакцинации, который открыли прямо на вокзале. Очереди здесь выстраиваются в 30-40 человек.

Задерживать поезда из-за «отказников» не будут, пообещали одесские железнодорожники. Их могут пустить в вагон, но на ближайшей станции полиция оштрафует такого пассажира или снимет с поезда. На сегодняшний день из-за отсутствия COVID-документов в поезда по всей Украине не пустили 340 пассажиров.

Без штрафов не обходится

За соблюдением карантинных ограничений следят сотрудники полиции: устраивают рейды по торговым точкам, проверяют общественный транспорт. Всего за минувшую неделю, по словам замначальника областного главка полиции Александра Гостищева, правоохранители составили:

  • 251 админпротокол по нарушению гражданами правил карантина. Большинство — на людей, которые находились в общественных местах без масок. Их штрафуют на 170 гривен;
  • 774 протокол в отношении должностных лиц;
  • кроме того, открыты 17 уголовных производств.

Ранее мы рассказывали о том, какие ограничения действуют в междугороднем транспорте в красной зоне карантина.

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Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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