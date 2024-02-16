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В Одессе появятся коммунальные эвакуаторы и штрафплощадки

В Одессе появятся коммунальные эвакуаторы и штрафплощадки

Одесским коммунальщикам разрешили эвакуацию транспортных средств, которые были брошены или припаркованы в неположенных местах. Для этого обустроят специальные штрафплощадки.

Такое решение принял исполком горсовета в ходе заседания 15 февраля.

Эвакуацию автомобилей разрешили коммунальному учреждению «СМЭП», для чего члены исполкома внесли изменения в Устав. Решение вынесут на рассмотрение депутатов Одесского городского совета во время очередной сессии городского совета.

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Коммунальщики будут расчищать от брошенных авто пути движения общественного транспорта, в частности трамваев. Также им поручили убирать машины-развалюхи, которые годами стоят на улицах и во дворах, портя вид города.

«Мы долго к этому шли, наконец имеем почти все составляющие, чтобы бороться с бесхозными автомобилями и нарушителями правил дорожного движения. Такая ситуация у нас есть и она не случайна и не одна, потому что паркуются где попало, как попало, и мы не можем более эффективно влиять на эту ситуацию», — подчеркнул мэр Одессы Геннадий Труханов.

По его словам, новые нормы в ближайшее время будут внесены в программу «Безопасность дорожного движения города Одессы».

Для обустройства штрафплощадок для эвакуированных авто городской совет увеличит финансирование программы.

В ближайшее время Одесса ожидает от немецких партнеров два эвакуатора.

«Хотел бы в очередной раз поблагодарить наших партнеров — Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ), которое откликнулось на нашу просьбу. И, наконец, мы будем иметь все составляющие, чтобы бороться с нарушителями правил дорожного движения», — отметил городской голова.

Отметим, ранее эвакуацией неправильно припаркованных автомобилей в Одессе занимались парковочные инспекторы и патрульные полицейские.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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