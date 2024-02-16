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В Одесі з’являться комунальні евакуатори та штрафмайданчики

В Одесі з’являться комунальні евакуатори та штрафмайданчики

Одеським комунальникам дозволили евакуацію транспортних засобів, які були кинуті або припарковані в недозволених місцях. Для цього облаштують спеціальні штрафмайданчики.

Таке рішення ухвалив виконком міськради під час засідання 15 лютого.

Евакуацію автомобілів дозволили комунальній установі “СМЕП”, для чого члени виконкому внесли зміни до Статуту. Рішення винесуть на розгляд депутатів Одеської міської ради під час чергової сесії міської ради.

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Комунальники розчищатимуть від покинутих авто шляхи руху громадського транспорту, зокрема трамваїв. Також їм доручили прибирати машини-розвалюхи, які роками стоять на вулицях і у дворах, псуючи вигляд міста.

“Ми довго до цього йшли, нарешті маємо майже всі складові, щоб боротися з безхазяйними автомобілями та порушниками правил дорожнього руху. Така ситуація в нас є і вона не випадкова і не одна, тому що паркуються абиде, абияк, і ми не можемо більш ефективно впливати на цю ситуацію”, – наголосив мер Одеси Геннадій Труханов.

За його словами, нові норми найближчим часом буде внесено до програми “Безпека дорожнього руху міста Одеси”.

Для облаштування штрафмайданчиків для евакуйованих авто міська рада збільшить фінансування програми.

Найближчим часом Одеса очікує від німецьких партнерів два евакуатори.

“Хотів би вкотре подякувати нашим партнерам – Німецькому товариству міжнародного співробітництва (GIZ), яке відгукнулося на наше прохання. І, нарешті, ми матимемо всі складові, щоб боротися з порушниками правил дорожнього руху”, – зазначив міський голова.

Нагадаємо, минулого року одеська міськрада змінила стратегію боротьби з неправильним паркуванням. Замість евакуації автомобіля, водіїв стали активно штрафувати і наповнювати міський бюджет.

Зазначимо, раніше евакуацією неправильно припаркованих автомобілів в Одесі займалися паркувальні інспектори і патрульні поліцейські.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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