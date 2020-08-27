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Операция «эвакуация»: по каким правилам эвакуируют неправильно припаркованный автомобиль?

Операция «эвакуация»: по каким правилам эвакуируют неправильно припаркованный автомобиль?

Очистить улицы городов Украины от пробок и автохамов, мешающих проезду, власти решили с помощью муниципальных инспекторов парковок и эвакуаторов. Владельцам автомобилей необходимо знать, по каким правилам могут эвакуировать их машины.

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За что могут эвакуировать автомобиль?

Эвакуировать машину могут, если она значительно мешает движению других автомобилей и пешеходов или стоит:

  • на проезжей части во втором ряду;
  • на тротуаре;
  • на железнодорожном переезде;
  • на трамвайных путях;
  • на мосту;
  • на газоне;
  • в полосе общественного транспорта;
  • на выезде с прилегающих территорий;
  • на пешеходном переходе (и ближе 10 метров от него).

Как происходит эвакуация?

Если машина припаркована, предположим, с нарушением правил на перекрестке, инспекторы сначала измеряют расстояние от авто до пешеходного перехода. Если транспортное средство припарковано от него ближе, чем в десяти метрах, то по правилам дорожного движения это является нарушением. За него предусмотрено наказание в виде временного задержания автомобиля.

Инспекторы вправе вызвать эвакуатор и отправить автомобиль-нарушитель на штрафплощадку.

Впрочем, если владелец машины появится раньше, чем ее погрузят на эвакуатор, он, получив сообщение о штрафе, может самостоятельно переставить свое авто на другое место.

Обжаловать в суде справедливость действий инспекторов хозяин машины может в течение десяти дней с момента получения постановления о ее временном задержании. Инспекция же предоставляет в суд видео- и фотофиксацию нарушения.

Что делать в случае эвакуации?

Если вы не обнаружили своего авто там, где его оставили, нужно сразу позвонить в полицию. Там проверят данные. Если сообщат, что автомобиль эвакуирован на штрафплощадку, вы сможете вернуть его в тот же день. Для этого нужно предъявить водительские права, документы, подтверждающие право собственности на автомобиль. И оплатить услуги эвакуатора, хранения машины на площадке, штраф за неправильную парковку.

Сколько придется заплатить

  • Услуги эвакуации 1270 грн.
  • Штраф за неправильную парковку 255 — 510 грн.
  • Услуги хранения автомобиля 144 грн./сутки.

Напомним, в Одессе хотят запретить служебные парковки.

 

 

Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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