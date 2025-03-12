Зачем домоуправляющему образование?

Сейчас мало кто и вспомнит, что когда дома отдавали в управление ОСМД, обещали передать также всю проектно-техническую документацию по ним. Но как-то забыли. Немногие дома имели тогда полный комплект документов. Поэтому первым руководителям ОСМД приходилось собирать «историю болезни» дома самостоятельно: где и какие слабые места есть, особенности фундаментов, состояние изношенности сетей на момент передачи дома, особенности их работы. Потому что именно расходы на эксплуатацию сетей являются главными эксплуатационными расходами дома. И чем старше он становится, тем они увеличиваются. Но даже самые опытные руководители ОСМД Одессы не имеют профильного образования в области строительства, в лучшем случае — какого-то технического. Поэтому учиться, приобретать опыт чаще всего им приходилось на своих ошибках. Не изменилась к лучшему ситуация и сейчас. Поэтому государство и помогает финансово в вопросах переобучения, переквалификации и повышения квалификации. Потому что от профессионального уровня руководителей ОСМД в значительной степени зависит, как будут работать внутридомовые сети, как будут использовать придомовые территории и чердаки многоэтажек, насколько комфортно будет жителям в своих квартирах.

Опять-таки поначалу председатели правлений ОСМД даже представить не могли, что ответственность за все происходящее в доме перейдет именно к ним. Что придется учиться строить отношения с должниками, изучать юридические тонкости привлечения государственных и частных средств на проведение ремонтных работ, а главное — работать в условиях, что дом, вместе с жильцами и руководителем ОСМД, с каждым годом будет становиться старше. И заботиться о нем, как и о человеке старшего возраста, тоже придется больше.

В ОГАСА обучение прошли 24 человека. Половина — за свой счет, половина — за счет ваучеров центра занятости (30 тысяч гривен) и доплаты от Ассоциации «Одесский жилищный союз». По просьбе руководителей ОСМД блок по проблемам эксплуатации домовых сетей был максимально расширен и дополнен. Как и блоки юридических и финансовых вопросов.

Поинтересовалась, зачем некоторые слушатели пришли на обучение и что оно им дало.

»Без профессиональных знаний работать руководителем ОСМД уже невозможно»

Татьяна Авраменко является руководительницей ОСМД «Виктория» на улице Живописной, 4 (бывшая Скворцова) в течение четырех лет. Ее избрали руководительницей ОСМД на общем собрании, потому что она больше всех беспокоилась о доме, ставила много вопросов относительно его будущего. Поэтому именно ей и доверили ответственность за то, что будет происходить с их домом дальше.

Конечно, Татьяне было трудно, но отступать она не привыкла. К тому же опыт работы учетчиком пригодился.

— На обучении было полезно узнать много нового об энергоэффективности дома, — вспоминает Татьяна, — Нам хорошо растолковали, как давление и температура теплоносителя зависят от особенностей системы отопления, о возможностях работы индивидуальных тепловых пунктов и тепловых насосов. Так же было интересно пообщаться с руководителями других домов об их опыте. У каждого он свой, уникальный.

Татьяна Авраменко

Я считаю, что сегодня без профессиональных знаний работать руководителем ОСМД уже невозможно. Жилой фонд стареет, проблем становится больше и мы не имеем права на ошибки, потому что они дорого будут стоить жителям дома. Поэтому я намерена учиться и в дальнейшем.

Еще одна Татьяна — Илларионова — четыре года возглавляет ОСМД «Фонтан 67-А». Дом построен в 1979 году, поэтому проблем хватает.

— Я раньше даже не представляла, сколько нужно знаний, чтобы быть председателем ОСМД, — говорит Татьяна, — Я за все несу ответственность, должна разработать инструкции по технике безопасности, хорошо разбираться во всех технических вопросах, потому что подрядчики делают попытки обмануть. Если ты не разобрался в технических вопросах, будет беда.

Татьяна вспомнила случай, когда их ОСМД присоединилось к городской программе замены водопровода. Подрядчик привез материалы, и Татьяна вместе с сантехником увидели, что это хлам, который долго работать не будет. Поставили условие: никого в дом не пустят, пока подрядчик не привезет то, что есть в договоре о выполнении работ. Понимание технических моментов позволило им заставить подрядчиков работать честно.

— Мы уже многое сделали: отремонтировали крышу, водопровод, канализацию, оборудование электрощитовых, постепенно ремонтируем трубы отопления, провели текущий ремонт лифтов, — продолжает Татьяна Илларионова, — В наших планах на этот год — отремонтировать первые этажи и крыльцо. Очень важны знания технических и строительных норм, новых подходов к энергосбережению, юридических вопросов, о чем нам рассказали на обучении. По моему мнению, без новых знаний эффективно управлять жилищным фондом невозможно. Потому что чем больше появится возможностей обмениваться опытом, больше профессионально общаться, тем лучше.

Что дало обучение

Наталья Гладких — руководитель ОСМД «Мечта 66» (ул.Заболотного,66) совсем молодая, за плечами работа на этой должности всего в течение полутора лет. Хотя до этого она входила в состав правления ОСМД, поэтому опыт и определенные представления об эксплуатации своего дома уже имела. Также помогало образование математика-программиста, который привык все хорошо просчитывать, логически оценивать.

Наталья Гладких

— По программе «Хабитат для одесситов» мы установили в доме два теплопункта, поменяли стекла в подъездах, — говорит Наталья, — Надо учиться дальше, потому что управлять жилищным фондом, когда все зависит только от жильцов, очень и очень сложно. Учиться на ошибках нельзя себе позволять, потому что это дорого стоит. Нужно все время изучать экономические, юридические вопросы, разбираться в особенностях работы лифтов, особенностях фундаментов, новых методах энергосбережения. Без соответствующей подготовки сделать это невозможно, потому что все постоянно меняется. Успеть за самой современной информацией нас учили специалисты из ОГАСА. Мне понравилось. Поэтому я буду учиться и дальше.

Слушая выпускников курсов, вспоминала, сколько сотен людей работают в ОСМД нашего города и тоже страдают от отсутствия необходимых знаний. Они, может, еще и не знают, что за счет государства можно поучиться, наверстать упущенное в знаниях. Надо только позволить себе этот смелый шаг к профессиональному мастерству и новому уровню уверенности в себе.

Кто имеет право на ваучер от службы занятости на переобучение?

Лица старше 45 лет в возрасте более 45 лет

Люди со страховым стажем не менее 15 лет

Лица, имеющие профессионально-техническое или высшее образование

Лица, не достигшие установленного статьей 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» пенсионного возраста

Кроме того, в Верховной Раде уже прошел первое чтение законопроект, которым упростят условия получения ваучера на образование: возраст будет снижен до 35 лет, а страховой стаж — до 10 лет. Поэтому право на переобучение скоро получат более молодые люди.

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