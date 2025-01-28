Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Но в одной из машин в салоне были заблокированы пассажиры. Другие водители пытались открыть заклинившие двери и оказать им помощь.
Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло в самый час-пик. Теперь добраться на автомобиле или автобусе из центра города на Котовского можно только отстояв в большой пробке.
Если есть возможность, воспользуйтесь трамваем или отложите поездку на более позднее время, когда интенсивность движения будет меньше.
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