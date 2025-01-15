Напомним, что по территории села Орловка проходит трасса международного значения М-15. Жилые дома находятся в непосредственной близости к проезжей части, от дороги их отделяет узкий, порядка 70-80 сантиметров тротуар, и то с одной стороны.

На дороге – интенсивное движение транспорта, в том числе и большегрузного, который следует на паромную переправу «Орловка», в Ренийский порт и на международный пункт пропуска «Рени». У этой дороги уже четыре жертвы, двое из которых — дети.

После протеста местных жителей летом 2024 года на дороге установили «лежачих полицейских». Но не прошло и полгода, как ограничители скорости начали демонтировать.

Дорожные работы по демонтажу «лежачих полицейских» начались 9 января, пишет издание «Південь сьогодні». Решение приняла комиссия во главе со старшим инспектором департамента Патрульной полиции в Одесской области Максимом Шандыбой. По его словам, установка средств принудительного снижения скорости было временным решением и не согласовано с органами Национальной полиции.

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Он отметил, что сейчас на дороге установлены камеры видеонаблюдения, а весной здесь планируют обустроить приподнятый пешеходный переход. Но местных жителей это не успокоила, люди возмущены, что их детям, которые ходят в школу этой дорогой, снова угрожает опасность.

Напомним, после аварии с трагическим исходом жители Орловки вышли на акцию протеста и по сути перекрыли движение по трассе – они ходили по пешеходному переходу.