Чи є постраждалі, поки що невідомо. Але в одній з машин у салоні були заблоковані пасажири. Інші водії намагалися відкрити двері, що заклинило, та надати їм допомогу.

За повідомленнями очевидців, дорожньо-транспортна пригода сталася у самий час-пік. Тепер дістатися на автомобілі або автобусі з центру міста на Котовського можна лише вистоявши у великій пробці.

Якщо є можливість, скористайтеся трамваєм або відкладіть поїздку на пізніший час, коли інтенсивність руху буде меншою.

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