В Одесской области под колесами автопоеза погибли лошадь и ее хозяин

Автопроисшествие произошло около 19 часов на автодороге между населенными пунктами Татарбунары и Дельжилер.

Полицейские установили, что лошадь, которой управлял 67-летний мужчина, выбежала на встречную полосу движения, где подвода столкнулась с двигающимся навстречу автопоездом.

В результате столкновения грузовика с повозкой погибли лошадь и ее водитель. А 65-летнего пассажира подводы с переломом ноги доставили в больницу.

Водитель автопоезда не пострадал, его проверили на состояние опьянения — он в трезвом состоянии.

«Тело погибшего мужчины будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, в частности для установления наличия алкоголя в организме. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, — сообщили в полиции Одесской области.

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