В одесской квартире взорвался павербанк: спасатели показали последствия

В ночь на 3 января в девятиэтажном жилом доме по улице Комитетская из-за взрыва павербанка вспыхнул пожар в квартире на 6-м этаже.
Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, взрыв аккумуляторной батареи произошел впомещении ванной комнаты.
Спасатели оперативно ликвидировали пожар. К счастью, никто не пострадал.
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Квартира серьезно пострадала — выбиты входные двери, окно в комнате и рамы на балконе.
Для установления причины пожара на месте работала опытно-испытательная лаборатория ГСЧС Одесской области.
Напомним, вчера, 2 января, в 5-ти этажном жилом доме по улице Ивана и Юрия Лип произошл взрыв в стиральной машинке, в результате чего пострадал 11-летний мальчик.