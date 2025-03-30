Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, загорелось одна из квартир на втором этаже многоквартирного дома по улице Базарной.

«Спасатели оперативно ликвидировали пожар на площади 30 кв. м, не допустив распространения огня на соседние помещения. Сложность гашения заключалась в загромождении и сложной планировке квартиры. Для рассеяния дыма в задымленном помещении спасатели использовали воздушный нагнетатель», – говорится в сообщении.

Сообщается, что прибывшие по выхову сотрудники ГСЧС спасли женщину и кота, также с верхнего этажа эвакуировали 6 человек.

Как выяснилось причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.