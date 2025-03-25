По информации областного управления ГСЧС, пожар случился на предприятии по улице Церковной. Подразделения работали по повышенному номеру вызова, к тушению возгорания были привлечены 8 единиц техники и 30 пожарных, уточнили спасатели.
На месте пожара спасен человек – его передали медикам.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Ранее на аллее в одесской Аркадии загорелся ресторан.
Также «Одесская жизнь» рассказывала, к каким ужасным последствиям привел масштабный пожар в Килийской громаде Одесской области, где из-за поджога загорелся камыш на озере Китай.