Пожар в одесском швейном цехе
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По информации областного управления ГСЧС, пожар случился на предприятии по улице Церковной. Подразделения работали по повышенному номеру вызова, к тушению возгорания были привлечены 8 единиц техники и 30 пожарных, уточнили спасатели.

В Одессе горел швейный цех

Спасатели на месте пожара в Одессе, 25 марта 2025

На месте пожара спасен человек – его передали медикам.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Ранее на аллее в одесской Аркадии загорелся ресторан.

Также «Одесская жизнь» рассказывала, к каким ужасным последствиям привел масштабный пожар в Килийской громаде Одесской области, где из-за поджога загорелся камыш на озере Китай.

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