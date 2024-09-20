В Одесской области от взрыва зарядки для телефона пострадал двухлетний ребенок

В одном из жилых домов Белгорода-Днестровского взорвалось зарядное устройство для телефона, что вызвало пожар. Рядом находилась двухлетняя девочка, которая получила сильные ожоги.
Происшествие произошло вчера, 19 сентября, в Белгороде-Днестровском на улице Солнечной. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.
Возгорание на площади 1 м.кв. было ликвидировано самостоятельно до прибытия спасателей.
Пострадавшую девочку с ожогами рук и головы, в состоянии средней тяжести, госпитализировали в медицинское учреждение.
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Спасатели призывают не оставлять включенные зарядные устройства в розетке, а также пользоваться только сертифицированными бытовыми приборами.
Напомним, в конце августа в Одессе на улице Академической в квартире взорвался аккумулятор, начался пожар.