В Одесской области от взрыва зарядки для телефона пострадал двухлетний ребенок

Происшествие произошло вчера, 19 сентября, в Белгороде-Днестровском на улице Солнечной. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.

Возгорание на площади 1 м.кв. было ликвидировано самостоятельно до прибытия спасателей.

Пострадавшую девочку с ожогами рук и головы, в состоянии средней тяжести, госпитализировали в медицинское учреждение.

Читайте также: Взорвался незвестный предмет: в Одесской области трагически погиб подросток

Спасатели призывают не оставлять включенные зарядные устройства в розетке, а также пользоваться только сертифицированными бытовыми приборами.

Напомним, в конце августа в Одессе на улице Академической в квартире взорвался аккумулятор, начался пожар.