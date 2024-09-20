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В Одесской области от взрыва зарядки для телефона пострадал двухлетний ребенок

В Одесской области от взрыва зарядки для телефона пострадал двухлетний ребенок

В одном из жилых домов Белгорода-Днестровского взорвалось зарядное устройство для телефона, что вызвало пожар. Рядом находилась двухлетняя девочка, которая получила сильные ожоги.

Происшествие произошло вчера, 19 сентября, в Белгороде-Днестровском на улице Солнечной. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.

Возгорание на площади 1 м.кв. было ликвидировано самостоятельно до прибытия спасателей.

Пострадавшую девочку с ожогами рук и головы, в состоянии средней тяжести, госпитализировали в медицинское учреждение.

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Спасатели призывают не оставлять включенные зарядные устройства в розетке, а также пользоваться только сертифицированными бытовыми приборами.

Напомним, в конце августа в Одессе на улице Академической в квартире взорвался аккумулятор, начался пожар.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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