В Одессе водитель легковушки «прокатил» на капоте работников ТЦК (видео)

В Одессе объявили в розыск автомобиль, который утром, 20 июня, скрываясь от сотрудников ТЦК, «прокатил» их на капоте.
Об этом сообщает телеграм-канал «Одесской жизни» с ссылкой на местные паблики.
На видео видно, что водитель прибавил скорость, когда его авто окружили военкомы. Один из них оказался на капоте, второй — пытался на ходупопасть в салон авто через пассажирскую дверь, третий — лез в авто через окно.
В итоге, водителю удалось скрыться.
Где это происходило и другие подробности пока не известны.
Напомним, 11 июня бригада скорой помощи приехала по вызову в ТЦК Киевского района Одессы, чтобы оказать помощь мужчине, которого избили и распылили ему в лицо газ из баллончика. Но сотрудники ТЦК, не только не позволили госпитализировать пострадавшего, но и задержали бригаду медиков и водителя скорой помощи.
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Анонсное фото иллюстративное