В Одессе водитель легковушки «прокатил» на капоте работников ТЦК (видео)

Об этом сообщает телеграм-канал «Одесской жизни» с ссылкой на местные паблики.



На видео видно, что водитель прибавил скорость, когда его авто окружили военкомы. Один из них оказался на капоте, второй — пытался на ходупопасть в салон авто через пассажирскую дверь, третий — лез в авто через окно.

В итоге, водителю удалось скрыться.

Где это происходило и другие подробности пока не известны.

Напомним, 11 июня бригада скорой помощи приехала по вызову в ТЦК Киевского района Одессы, чтобы оказать помощь мужчине, которого избили и распылили ему в лицо газ из баллончика. Но сотрудники ТЦК, не только не позволили госпитализировать пострадавшего, но и задержали бригаду медиков и водителя скорой помощи.

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Анонсное фото иллюстративное