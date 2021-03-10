Новости Одессы и Одесской области

Французский бульвар в Одессе реконструировать пока не будут

Французский бульвар в Одессе реконструировать пока не будут

В этом году работы по реконструкции Французского бульвара в Одессе не запланированы.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Об этом заявил сегодня, 10 марта, глава комиссии по вопросам транспорта и дорожного хозяйства, депутат Одесского городского совета Петр Обухов.

В свою очередь директор департамента транспорта мэрии Одессы Сергей Тетюхин отметил, что проведение масштабных работ по типу реконструкции Французского бульвара в городе невозможно без транспортной модели.

По его словам, на разработку такой модели уйдет около года. При этом микромоделирование (разработка более мелких проектов, например, перекрестков или улиц) занимает меньше времени.

Также Тетюхин уточнил, что транспортная модель позволит принимать решения на основе точных расчетов.

Напомним, в Одессе начали ремонтировать улицу Черняховского без обустройства велосипедных дорожек.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить