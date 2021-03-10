Французский бульвар в Одессе реконструировать пока не будут

В этом году работы по реконструкции Французского бульвара в Одессе не запланированы.

Об этом заявил сегодня, 10 марта, глава комиссии по вопросам транспорта и дорожного хозяйства, депутат Одесского городского совета Петр Обухов.

В свою очередь директор департамента транспорта мэрии Одессы Сергей Тетюхин отметил, что проведение масштабных работ по типу реконструкции Французского бульвара в городе невозможно без транспортной модели.

По его словам, на разработку такой модели уйдет около года. При этом микромоделирование (разработка более мелких проектов, например, перекрестков или улиц) занимает меньше времени.

Также Тетюхин уточнил, что транспортная модель позволит принимать решения на основе точных расчетов.

Напомним, в Одессе начали ремонтировать улицу Черняховского без обустройства велосипедных дорожек.