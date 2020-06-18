Прогуляемся? Одесская «лестница мертвых» или О нашей первой женщине-маньяке

«Лестница мертвых»… Бр-р-р-р!.. Что за название? Откуда? А название, кстати, вовсе не официальное, оно народно-одесское, устоявшееся, и связано с одним из устойчивых городских мифов (баек, легенд, «истинных» историй и т.д.), которых у нас довольно много.

Леденящая кровь история

…Эта старая-старая кажущаяся «замершей» лестница вместе с мини-сквериком ведет от ул. Дерибасовской на Польский спуск. В самом начале главной улицы города спускаетесь по ней вниз — и вы на Польском спуске. Место это можно назвать и одним из самых романтичных, и одновременно самых мрачных. Даже в жаркий солнечный день здесь и в самом деле словно «бродит тень» первой одесской женщины-маньяка. Кровь стынет в жилах! В чем же дело?

Одесский писатель Александр Бирштейн пишет: «Лестница мертвых… Что за название? Это вымощенное старинной «лавой» и обрамленное камнем «дикарем» сооружение довольно привлекательно, но носит, увы, весьма мрачное название — «лестница мертвых». Старожилы поговаривали, будто еще в середине XIX века в Одессе произошел судебный процесс, поразивший горожан своими ужасающими подробностями. А началось все с того, что неожиданно стали бесследно исчезать лица мужского пола. Преимущественно матросы посещавших Одессу многочисленных торговых судов. Волею случая все прояснилось. Однажды какая-то женщина, купившая на базаре пирожок, неожиданно вместе с начинкой обнаружила внутри косточку человеческого пальца с ногтем. Вызванными полицейскими торговка была задержана. Та оказалась промышлявшей среди матросов проституткой. Жила она совсем близко как от порта, так и от той злополучной лестницы. Предоставив клиенту услугу, она его умертвляла и либо превращала в фарш для пирожков, либо выбрасывала из окна на газон возле упомянутой нами лестницы и там закапывала. На месте злодеяния полицейскими тогда были обнаружены тела более двадцати жертв Розы, как звали ту повешенную вскоре «жрицу любви».

Снялась во многих фильмах

Поразительная история, не правда ли?.. Она передается, как и положено таким «штучкам», из уст в уста, из источника в источник, а сама «лестница мертвых» вошла в список самых загадочных мест города.

Одесский гид, экскурсовод по одесским дворикам Денис Полищук в материале «Светлая сторона лестницы мертвецов» по этому поводу сообщает: «Правда это, или один из многочисленных городских мифов, историки спорят до сих пор». И, кстати, добавляет света в эту мрачную историю. Он рассказывает, как «страшная» лестница (кстати, у нее нет официального названия) превращалась в съемочную площадку.

Так, она «снялась» в фильме «Страницы былого», 1957 год «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные», 1983 год, «Приморский бульвар» 1988 год, сериале «Ликвидация», 2007 г.

Денис Полищук добавляет:

Радостно, что оригинальная плитка девятнадцатого века из итальянской вулканической лавы сохранилась до наших дней!» и сетует на то, что на экране в фильме «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» «территория сквера выглядит обновленной и ухоженной, чего нельзя сказать об этом месте сейчас (речь идет о 2016 годе. — автор). Старинная ограда бесследно исчезла вместе с тротуарной плиткой, а фонтан чудовищно запущен!

О том, как выглядит «лестница мертвых» вместе с крошечным сквериком сегодня — в нашем фоторепортаже. И да, не ищите на них ограду и фонтан — их там нет, даже, пожалуй, и следа не осталось…

Лестница мертвых Лестница мертвых Лестница мертвых Лестница мертвых Лестница мертвых Лестница мертвых

Фото: Мария Котова

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