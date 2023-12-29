Для одесситов, чье жилье пострадало от обстрелов, работает оперативный штаб: адреса

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

29 декабря для многих одесситов стало трагическим днем. Люди в мгновение ока остались без жилья в холодное время года. Для жителей поврежденных домов в Хаджибейском районе Одессы начал работу оперативный штаб.

Он будет работать сегодня и в ближайшие несколько дней с 9:00 до 16:00. Обращаться можно по следующим адресам:

ул. Средняя, ​​24,

ул. Картамышевская, 14,

ул. Зеленая, 44 (возле Храма).

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Как сообщают в Одесском горсовете, сотрудники Хаджибейской районной администрации и представители других коммунальных служб принимают на месте заявления от жителей пострадавших домов и квартир.

Также в штабе консультируются по пакету документов, который необходимо собрать для оформления на восстановление окон и дверей.

Кроме того, жители поврежденных домов могут обращаться за помощью и консультацией в Хаджибейскую районную администрацию по адресу: ул. Генерала Петрова 22, по графику с 8:30 до 17:00 или по телефонам: (048)-734-95-28, (048)-734-95-29

Как сообщил глава Одесской ОВА, в результате сегодняшних ночной и утренней атак россиян в Одессе поврежден 21 жилой дом, среди них два частных, все остальные — многоэтажки. Около 70 квартир подверглись разрушениям разной степени.