Новости Одессы и Одесской области

Для одесситов, чье жилье пострадало от обстрелов, работает оперативный штаб: адреса

Для одесситов, чье жилье пострадало от обстрелов, работает оперативный штаб: адреса

Сегодня, 29 декабря, в Одессе начал работу оперативный штаб, где одесситам, чье жилье пострадало в результате российской атаки, помогут собрать необходимые документы для восстановления жилья.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

29 декабря для многих одесситов стало трагическим днем. Люди в мгновение ока остались без жилья в холодное время года. Для жителей поврежденных домов в Хаджибейском районе Одессы начал работу оперативный штаб.

Он будет работать сегодня и в ближайшие несколько дней с 9:00 до 16:00. Обращаться можно по следующим адресам:

  • ул. Средняя, ​​24,
  • ул. Картамышевская, 14,
  • ул. Зеленая, 44 (возле Храма).

Читайте также: Российская ракета прилетела в жилую многоэтажку в Одессе: последствия (фоторепортаж)

Как сообщают в Одесском горсовете, сотрудники Хаджибейской районной администрации и представители других коммунальных служб принимают на месте заявления от жителей пострадавших домов и квартир.

Также в штабе консультируются по пакету документов, который необходимо собрать для оформления на восстановление окон и дверей.

Кроме того, жители поврежденных домов могут обращаться за помощью и консультацией в Хаджибейскую районную администрацию по адресу: ул. Генерала Петрова 22, по графику с 8:30 до 17:00 или по телефонам: (048)-734-95-28, (048)-734-95-29

Как сообщил глава Одесской ОВА, в результате сегодняшних ночной и утренней атак россиян в Одессе поврежден 21 жилой дом, среди них два частных, все остальные — многоэтажки. Около 70 квартир подверглись разрушениям разной степени.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить