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Силуэты старой Одессы на Карантинном спуске остались в прошлом – фотофакт

Силуэты старой Одессы на Карантинном спуске остались в прошлом – фотофакт

Карантинный спуск, который протянулся от улицы Канатной до Таможенной площади, почти полностью лишился одного из первых одесских «масштабных» стрит-артов – панно с силуэтами на темы старой Одессы.
Стрит-арт, который был изображен на подпорной стене Карантинного спуска еще в 2014 году, почти полностью исчез.

Созданные с любовью и юмором картинки старого города, над которыми работали художники из студии Peach, остались уже в прошлом.

Ну разве кое-что еще можно разглядеть на старой стене, да и то с трудом. Не повезло одному из первых в городе стрит-арту. А в 2014 году, напомним, это панно длиной во всю подпорную стену приятно преобразило старый исторический спуск.

Одесский Карантинный спуск
Карантинный спуск в Одессе испортили вандалы
Вандалы изуродовали стрит-арт на одесском Карантинном спуске
Одесские вандалы изуродовали стену

Не рассмотришь уже одесских детишек, городских любимцев – кошечек с собачками, горожан на велосипедах, Адама Козлевича с другими ильфо-петровскими героями на Антилопе-гну… Появление этого панно тогда, в 2014-м, даже положило начало интересной инициативе: создать на этом месте своеобразное арт-пространство. Не случилось…

Ну а самому стрит-арту вообще очень не повезло: замазывать граффити и разными «маляками» его героев вандалы начали уже вскоре после появления настенной картины.

Еще до войны, в карантинные времена, старый спуск с одноименным названием уже практически не мог радовать редких прохожих героями своего панно длиной почти в 150 метров. Почти все они к этому времени уже были «замазаны»…

Результат работы вандалов, Одесса, Карантинный спуск
Одесса, Карантинный спуск, ма1 2023 г.
На Карантинном спуске потрудились вандалы
Вид на одесский Карантинный спуск

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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