Новости Одессы и Одесской области

Кому мешают электроподъемники возле Одесского железнодорожного вокзала

Кому мешают электроподъемники возле Одесского железнодорожного вокзала

Сегодня ночью в подземном переходе на Привокзальной площади неизвестные снова повредили электрический подъемник для людей с инвалидностью. На этот раз вандалы вырвали кабели и скрутили предупредительные фонари.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Как отметили в горсовете, случаи вандализма по отношению к этим приспособлениям для людей с ограниченными возможностями повторяются почти каждую неделю.

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Руководство КП «Одесское электротехническое эксплуатационно-монтажное предприятие» подало заявление в полицию.

Только в начале октября работники предприятия завершили кропотливую работу по восстановлению всех 8 электрических подъемников для людей с инвалидностью. Все они установлены в подземных переходах у железнодорожного вокзала.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что по одесским дорогам будут передвигаться 10 комфортабельных немецких автобусов с низким полом. Эта особенность делает такие машины удобными для перевозки маломобильных пассажиров, в том числе пожилых людей и родителей с колясками.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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