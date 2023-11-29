Кому мешают электроподъемники возле Одесского железнодорожного вокзала

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Как отметили в горсовете, случаи вандализма по отношению к этим приспособлениям для людей с ограниченными возможностями повторяются почти каждую неделю.

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Руководство КП «Одесское электротехническое эксплуатационно-монтажное предприятие» подало заявление в полицию.

Только в начале октября работники предприятия завершили кропотливую работу по восстановлению всех 8 электрических подъемников для людей с инвалидностью. Все они установлены в подземных переходах у железнодорожного вокзала.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что по одесским дорогам будут передвигаться 10 комфортабельных немецких автобусов с низким полом. Эта особенность делает такие машины удобными для перевозки маломобильных пассажиров, в том числе пожилых людей и родителей с колясками.