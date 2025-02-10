Об этом сообщает Телеграм-канал «Одеське життя».

С помощью погрузчика коммунальщики сняли монумент с пьедестала и перевезли его на местный склад.

В прошлом году по распоряжению Одесской областной военной администрации от 26 июля 2024 г. улица Иллариона Нягу в этом поселке получила имя Михаила Емельяновича-Павленко.

Илларион Нягу был деятелем Гражданской войны, кавалеристом и товарищем Григория Котовского. Принимал участие в Хотинском восстании в 1919-м, погиб через год на Волыни. Кроме того, был награжден орденом Красного Знамени, а в широких кругах стал известным благодаря ленте «Ожидайте нас на рассвете» 1963-го года.

На днях в населенных пунктах Одесской области избавились от бюста Кутузову и таблички в честь Котовского.

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