Владельцы гаражей перекрыли дорогу возле Одесского аэропорта (видео)

Сегодня, 16 мая, собственники гаражей в знак протеста перекрывали дорогу на улице Центральный Аэропорт.

По их словам, сейчас запланировано строительство перронного комплекса Одесского аэропорта на месте, где находятся гаражные кооперативы «Чайка», «Сокол» и «Вираж». КП «Международный аэропорт Одесса» требует от владельцев гаражей освободить эту территорию. Кроме того, электроэнергия в гаражных кооперативах сейчас отключена.

Кооператив «Чайка» потребує допомоги Gepostet von Дем'ян Ганул am Samstag, 16. Mai 2020

Видео: Демьян Гангут, Facebook

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