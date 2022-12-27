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В Одесской области переименовали поселок с богатой историей

В Одесской области переименовали поселок с богатой историей

Отныне поселок городского типа Суворово будет именоваться Бессарабское. Такое решения приняли сами жители. От названия Суворово отказались как связанного с российским империализмом.

Об этом сообщили в Южном межрегиональном отделении Украинского института национальной памяти.

Отныне бывший поселок городского типа Суворово, Измаильского района Одесской области будет носить название Бессарабское.

Соответствующее решение, учитывая политику деколонизации, согласно опросу жителей Суворовской общины, принял поселковый совет.

Таким образом, жители отказались не только от советского архаизма, связанного с названием первого колхоза имени Суворова, но и от исторического названия городка — Шикирли-Китай.

Первыми известными жителями земель, на которых расположен поселок, были татары. Но в ходе войн 19 столетия их изгнали с родной территории российские и молдавские правители.

Тем не менее татарское название Шикирли еще на долгое время сохранялось за поселком, правда к нему еще добавили слово Китай.

В начале 19 века в опустевший татарский поселок молдавский господарь пригласил болгарских переселенцев. В конце 19 века Южная Бессарабия отошла российской империи.

В Суворовым Шикирли-Китай стал в феврале 1941 году. Такое решение приняли тогдашние коммунистические власти, старавшиеся стереть следы истории, говорившие о том, что раньше на этой территории жили другие народы.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одессе переименуют одну из центральных улиц.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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