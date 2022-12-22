В Одессе переименуют одну из центральных улиц

Александровский проспект переименуют в Украинских героев. Такое решение 21 декабря 2022 года приняла историко-топонимическая комиссия Одесского горсовета.

По мнению комиссии, такое название вызовет меньше разногласий. Оно охватывает широкий круг жителей погибших за нашу страну.

Также с Александровской колонны в парке Шевченко хотят убрать таблички с надписями, которые рпивязывают монумент к российскому императору Александру II. В честь которого, собственно, и назван также Александровский проспект.

Также планируется переименовать улицы Макаренко, Мичурина, Чернышевского и Елисаветинская.

Все перименования — часть процессов деколонизации и декомунизации Одессы.

В Одессе остается еще ряд улиц, носящих имена советских военачальников времен Второй мировой войны, которые не будут переименовывать:

генерала Бочарова;

генерала Петрова;

генерала Цветаева;

переулок генерала Вишневского;

маршала Неделина;

улица Черняховского

Также не будут переименованы улицы с именами русской интеллигенции:

поэтов Жуковского и Блока;

художника Левитана;

ученого Ломоносова.

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