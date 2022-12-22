В Одессе переименуют одну из центральных улиц

Александровский проспект переименуют в Украинских героев. Такое решение 21 декабря 2022 года приняла историко-топонимическая комиссия Одесского горсовета.
По мнению комиссии, такое название вызовет меньше разногласий. Оно охватывает широкий круг жителей погибших за нашу страну.
Также с Александровской колонны в парке Шевченко хотят убрать таблички с надписями, которые рпивязывают монумент к российскому императору Александру II. В честь которого, собственно, и назван также Александровский проспект.
Также планируется переименовать улицы Макаренко, Мичурина, Чернышевского и Елисаветинская.
Все перименования — часть процессов деколонизации и декомунизации Одессы.
В Одессе остается еще ряд улиц, носящих имена советских военачальников времен Второй мировой войны, которые не будут переименовывать:
- генерала Бочарова;
- генерала Петрова;
- генерала Цветаева;
- переулок генерала Вишневского;
- маршала Неделина;
- улица Черняховского
Также не будут переименованы улицы с именами русской интеллигенции:
- поэтов Жуковского и Блока;
- художника Левитана;
- ученого Ломоносова.
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