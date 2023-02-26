В Измаиле две улицы переименовали в честь защитников острова Змеиного и «Азовстали»

В городе Измаиле Одесской области появились улицы, которые переименовали в честь пограничников и морпехов острова Змеиный, а также защитников завода «Азовсталь» в Мариуполе.
Об этом сообщает Измаильский пограничный отряд, ссылаясь на соответствующее решение, принятое на днях Измаильским городским советом.
Так, улицу Толбухина переименовали в улицу Защитников Змеиного. Этому решению предшествовало общественное обсуждение на электронных платформах Google Forms, где горожане большинством голосов поддержали название в честь героев-пограничников и героев морских пехотинцев, ставших символом сопротивления украинского народа рашистских захватчикам.
Кроме этого, в городе почтили героев-пограничников и других представителей Сил обороны – в их честь улица Краснодонская переименована в улицу Героев Азовстали.
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