В Одессе горела многоэтажка – есть погибшие (видео)

Вечером вторника, 13 сентября 2022 года, в Одессе случился пожар в жилом многоэтажном доме. Есть жертвы.
По сообщению областного управления ГСЧС, загорелась квартира на 7-м этаже 9-этажного дома по улице Курской. Огонь быстро распространился на балконы 8-го и 9-го этажей.
Спасатели обнаружили в горевшей квартире тело хозяина 1945 года рождения.
Пожарные эвакуировали по маршевой лестнице 8 жильцов дома, при этом одна из них – женщина 1937 года рождения, скончалась в карете скорой помощи.
Причина пожара и сумма ущерба устанавливаются.
От ГСЧС привлекались 11 единиц техники и 39 пожарных.
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