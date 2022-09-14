В Одессе горела многоэтажка – есть погибшие (видео)

Одесский Театр на Чайной во время военного положения: «Мы снова стали камерными» (видео, фото) Театр на Чайной – один из немногих успешных независимых театров Одессы. Основанный в бывшем арт-пространстве в здании чайной фабрики, театр несколько лет назад пережил переезд во Дворец Судентов. Тем не менее, на новом месте коллектив с успехом освоился, а представления шли на большой и малой сцене. Так было до 24 февраля этого года. ПОДРОБНЕЕ

В центре Одессы горело кафе Вечером четверга, 8 сентября, в Приморском районе Одессы случился пожар в одном из кафе. Об этом рассказали в пресс-службе областного управления ГСЧС. ПОДРОБНЕЕ