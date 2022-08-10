Масштабный пожар в Одессе: на Агрономической полыхало общежитие (видео, фото)

В Летнем театре открылась фотовыставка о боевых самолетах над морем В Летнем театре Городского сада Одессы открылась фотовыставка «Ангелы Черного моря». Представлены 9 фотоснимков боевых самолетов ВС ВСУ Украины, сделанные над акваторией Черного моря. ПОДРОБНЕЕ