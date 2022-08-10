Масштабный пожар в Одессе: на Агрономической полыхало общежитие (видео, фото)

В ночь на среду, 10 августа, в Одессе тушили большой пожар на улице Агрономической, где загорелось трехэтажное общежитие.
Как сообщает областное управление ГСЧС, возгорание началось крыше здания, и огонь быстро перекинулся на помещения на третьем этаже.
Спасатели эвакуировали из горящего общежития 13 жильцов.
Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.
В результате сгорела крыша здания, повреждено чердачное перекрытие и имущество в жилых помещениях на третьем этаже.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
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Фото и видео пресс-службы управления ГСЧС в Одесской области