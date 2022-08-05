Новости Одессы и Одесской области

В центре Одессы горел старинный дом: погиб человек (фото, видео)

В центре Одессы горел старинный дом: погиб человек (фото, видео)

При разборе конструкций, после того как огонь погасили, спасатели обнаружили погибшее лицо.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.

Звонок о пожаре поступил в Службу спасения вчера, 4 августа, в 20:04. В сообщении было сказано, что горит двухэтажный жилой дом по улице Базарной.

пожар на Базарной
пожар на Базарной
пожар на Базарной

Прибыв на место вызова, пожарные установили, что горит квартира на втором этаже двухэтажного жилого дома. Спасатели ликвидировали пожар в 21.00. Его площадь составилаоколо 50 м.кв.

Во время тушения пожара из задымленной соседней квартиры пожарные спасли хомячка и передали хозяйке.

пожар на Базарной

И уже во время пролива и разбора конструкций обнаружено погибшее лицо, чьи анкетные данные устанавливаются.

От ГСЧС привлекались 6 единиц пожарной техники и 26 спасателей.

Недавно мы сообщали про сильный пожар на Екатерининской, после которого без жилья остались 23 семьи.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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