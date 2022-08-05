В центре Одессы горел старинный дом: погиб человек (фото, видео)

При разборе конструкций, после того как огонь погасили, спасатели обнаружили погибшее лицо.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.

Звонок о пожаре поступил в Службу спасения вчера, 4 августа, в 20:04. В сообщении было сказано, что горит двухэтажный жилой дом по улице Базарной.

Прибыв на место вызова, пожарные установили, что горит квартира на втором этаже двухэтажного жилого дома. Спасатели ликвидировали пожар в 21.00. Его площадь составилаоколо 50 м.кв.

Во время тушения пожара из задымленной соседней квартиры пожарные спасли хомячка и передали хозяйке.

И уже во время пролива и разбора конструкций обнаружено погибшее лицо, чьи анкетные данные устанавливаются.

От ГСЧС привлекались 6 единиц пожарной техники и 26 спасателей.

Недавно мы сообщали про сильный пожар на Екатерининской, после которого без жилья остались 23 семьи.

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