Под Одессой в пожаре погибли люди

Пожар произошел вечером 22 августа в селе Новокрасное Раздельнянского района. Там сгорел частный дом. Погибла женщина и ее сын.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации спасателей, пожар возник в частном жилом доме по улице Хромова в селе Новокрасное.

В сообщении ГСЧС скащано, что, прибыв на место происшествия, пожарными было установлено возгорание одноэтажного жилого дома на 2-х хозяев. В 20:31 пожар был локализован и в 21:27 — ликвидирован на площади ~60 м².

Во время тушения пожара были обнаружены 2 погибших (предварительно хозяйка части дома и сын). Причина пожара и ущерб – устанавливаются.

От ГСЧС привлекались 2 единицы техники и 12 пожарных.

Ранее сообщалось, что в Одессе тушили большой пожар на улице Агрономической, где загорелось трехэтажное общежитие.

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