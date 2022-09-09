Новости Одессы и Одесской области

В центре Одессы горело кафе

В центре Одессы горело кафе

Вечером четверга, 8 сентября, в Приморском районе Одессы случился пожар в одном из кафе. Об этом рассказали в пресс-службе областного управления ГСЧС.

По информации ГСЧС, загорелось помещение кафе Pisk Up Sushi, расположенное на первом этаже жилой четрехэтажки по улице Большой Арнаутской.

Прибывшие на место спасатели  установили, что горит камышовая перегородка внутри кафе. Для того чтоб локализовать и погасить возгорание понадобилось несколько минут. Помещения кафе и имущество внутри него пожарным удалось спасти.

Пожар в одесском кафе2

Погибших и пострадавших нет.

Вероятной причиной пожара в ГСЧС назвали «аварийный режим работы электросети».

Пожар в одесском кафе3

Сумма ущерба и детали происшествия устанавливаются.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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