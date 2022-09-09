В центре Одессы горело кафе

Одесскую область посетил экс-президент-пчеловод Сегодня, 3 сентября, Килийскую общину в Одесской области посетил третий президент Украины Виктор Ющенко. ПОДРОБНЕЕ

Одесские доноры пополнили все запасы крови – фотофакт Все таки одесситы – невероятный народ: всего лишь за несколько часов работы донорского пункта областной станции переливания крови были пополнены все запасы крови, необходимой нашим раненым бойцам.

Об этом сообщается в Facebook-группе «Моя Одесса». ПОДРОБНЕЕ