Пожар на Базарной в Одессе
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Подробности происшествий рассказали в пресс-службе областного управления ГСЧС.

По информации спасателей, в Одессе горела квартира на первом этаже двухэтажного жилого дома по улице Базарной.

Пожар в Одессе, ул. Базарная, 2 февраля 2025

В Одессе горела квартира на Базарной

Оперативно ликвидировав пожар, пожарные не допустили распространение огня на другие квартиры и спасли двух человек, выведя их из задымленного подъезда на свежий воздух.

На Базарной в Одессе тушат пожар

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Также пострадал хозяин квартиры, где возник пожар, мужчина самостоятельно вышел на улицу и обратился к медикам.

Причина пожара устанавливается.

А в субботу днем, 1 февраля, в селе Выпасное, Белгород-Днестровского района, где загорелся частный жилой дом, пожарные обнаружили тело хозяина 1934 года рождения.

Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности во время эксплуатации газовой плиты.

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