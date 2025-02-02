Подробности происшествий рассказали в пресс-службе областного управления ГСЧС.
По информации спасателей, в Одессе горела квартира на первом этаже двухэтажного жилого дома по улице Базарной.
Оперативно ликвидировав пожар, пожарные не допустили распространение огня на другие квартиры и спасли двух человек, выведя их из задымленного подъезда на свежий воздух.
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Также пострадал хозяин квартиры, где возник пожар, мужчина самостоятельно вышел на улицу и обратился к медикам.
Причина пожара устанавливается.
А в субботу днем, 1 февраля, в селе Выпасное, Белгород-Днестровского района, где загорелся частный жилой дом, пожарные обнаружили тело хозяина 1934 года рождения.
Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности во время эксплуатации газовой плиты.
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