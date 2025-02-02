Подробиці подій розповіли в пресслужбі обласного управління ДСНС.

За інформацією рятувальників, в Одесі горіла квартира на першому поверсі двоповерхового житлового будинку по вулиці Базарній.

Оперативно ліквідувавши пожежу, вогнеборці не допустили поширення вогню на інші квартири та врятували двох людей, вивівши їх із задимленого під’їзду на свіже повітря.

Також постраждав господар квартири, де виникла пожежа, чоловік самостійно вийшов на вулицю і звернувся до медиків. Причина пожежі встановлюється.

А в суботу вдень, 1 лютого, в селі Випасне, Білгород-Дністровського району, де загорівся приватний житловий будинок, пожежники виявили тіло господаря 1934 року народження. Причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації газової плити.

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