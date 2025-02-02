Пожар на Базарной в Одессе
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Подробиці подій розповіли в пресслужбі обласного управління ДСНС.

За інформацією рятувальників, в Одесі горіла квартира на першому поверсі двоповерхового житлового будинку по вулиці Базарній.

Пожар в Одессе, ул. Базарная, 2 февраля 2025

В Одессе горела квартира на Базарной

Оперативно ліквідувавши пожежу, вогнеборці не допустили поширення вогню на інші квартири та врятували двох людей, вивівши їх із задимленого під’їзду на свіже повітря.

На Базарной в Одессе тушат пожар

По темі: У багатоповерхівці Одеси врятували дівчинку під час пожежі.

Також постраждав господар квартири, де виникла пожежа, чоловік самостійно вийшов на вулицю і звернувся до медиків. Причина пожежі встановлюється.

А в суботу вдень, 1 лютого, в селі Випасне, Білгород-Дністровського району, де загорівся приватний житловий будинок, пожежники виявили тіло господаря 1934 року народження. Причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації газової плити.

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