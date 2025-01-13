Инцидент произошел сегодня днем в квартире на четвертом этаже десятиэтажного дома. Причиной возгорания стало короткое замыкание в электросети. На момент пожара в квартире находилась 8-летняя девочка.

Ребенок сразу сообщил родителям о ситуации. Мать, которая находилась неподалеку, быстро вернулась домой и вывела дочь из задымленного помещения. Девочка не пострадала.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание, не дав огню распространиться на другие квартиры. В ГСЧС призывают родителей быть внимательными и не оставлять детей без присмотра, а также следить за исправностью электроприборов.

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