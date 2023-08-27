В центре Одессы горел дом-памятник архитектуры: есть ли пострадавшие?

Вечером воскресенья, 27 августа, в центре Одессы, в переулке Маяковского вспыхнул пожар в старом жилом доме – памятнике архитектуры.

По информации ГСЧС, загорелось чердачное помещение 3-этажного дома. К тому же, была угроза распространения огня на рядом расположенные здания, а также кровлю и крышу жилого дома.

Но благодаря слаженной работе одесских спасателей в течение 20 минут пожар удалось локализовать и вскоре – полностью ликвидировать на общей площади около 50 квадратных метров.

Пострадавших нет.

Вероятная причина пожара, ущерб и детали устанавливаются.

Как сообщала «Одесская жизнь», накануне в Одессе случился пожар в жилой пятиэтажке по улице Черняховского.

А еще сегодня утром на улице Базарной обрушилась часть жилого дома, ранее пострадавшего от взрывной воллны во время ракетной атаки рашистов на Одессу в ночь на 14 августа.