Новости Одессы и Одесской области

В центре Одессы горел дом-памятник архитектуры: есть ли пострадавшие?

В центре Одессы горел дом-памятник архитектуры: есть ли пострадавшие?

Вечером воскресенья, 27 августа, в центре Одессы, в переулке Маяковского вспыхнул пожар в старом жилом доме – памятнике архитектуры.

По информации ГСЧС, загорелось чердачное помещение 3-этажного дома. К тому же, была угроза распространения огня на рядом расположенные здания, а также кровлю и крышу жилого дома.

Пожар в переулке Маяковского2

Пожар в переулке Маяковского3

Но благодаря слаженной работе одесских спасателей в течение 20 минут пожар удалось локализовать и вскоре – полностью ликвидировать на общей площади около 50 квадратных метров.

Пострадавших нет.

Пожар в переулке Маяковского4

Пожар в переулке Маяковского5

Вероятная причина пожара, ущерб и детали устанавливаются.

Как сообщала «Одесская жизнь», накануне в Одессе случился пожар в жилой пятиэтажке по улице Черняховского.

А еще сегодня утром на улице Базарной обрушилась часть жилого дома, ранее пострадавшего от взрывной воллны во время ракетной атаки рашистов на Одессу в ночь на 14 августа.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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