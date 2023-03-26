В Одессе двое электриков получили удары током и ожоги при ремонте подстанции

Сегодня ночь, 26 марта, двое сотрудников компании “Одесские электросети” пострадали в результате пожара в электрощитовой на улице Генерала Бочарова.

Об этом сообщили Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области.

Бригада медиков прибыла на место через 6 минут после вызова. На месте они оказали двоим мужчинам 21 и 27 лет первую помощь и госпитализировали обоих в ожоговый центр. Работники получили ожоги рук, лица и глаз.

В Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф призывают всех, кто работает с огнеопасными и электрическими объектами, быть очень осторожными и тщательно соблюдать технику безопасности. Заботиться о себе и своих коллегах для сохранения жизни и здоровья!

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что в Одессе четыре юных девушки угодили в больницу из-за неисправной колонки.

Также мы писали, что на улице Водопроводной часть фасада упала на голову молодой женщине.

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