В Одессе четыре юных девушки угодили в больницу из-за неисправной колонки

Сегодня утром, в пятницу, 10 марта, в Одессе четыре человека отравились природным газом из-за неисправности газовой колонки.
Об этом рассказали в пресс-службе Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Вызов поступил в Единый диспетчерский Центр в 4:05. Учитывая количество пострадавших, на место было направлено несколько бригад медиков.
Как выяснилось, пострадали девушки 20-21 лет и 17-летняя девочка-подросток. Все они в состоянии средней тяжести были госпитализированы в медучреждения города.
Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в одном из сел Одесской области: трехлетняя девочка утонула в бочке с водой, стоящей возле дома.
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