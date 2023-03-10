В Одессе четыре юных девушки угодили в больницу из-за неисправной колонки

Сегодня утром, в пятницу, 10 марта, в Одессе четыре человека отравились природным газом из-за неисправности газовой колонки. Об этом рассказали в пресс-службе Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Вызов поступил в Единый диспетчерский Центр в 4:05. Учитывая количество пострадавших, на место было направлено несколько бригад медиков.

Как выяснилось, пострадали девушки 20-21 лет и 17-летняя девочка-подросток. Все они в состоянии средней тяжести были госпитализированы в медучреждения города.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в одном из сел Одесской области: трехлетняя девочка утонула в бочке с водой, стоящей возле дома.

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