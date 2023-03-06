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В Одесской области отравился крысиным ядом 11-месячный ребенок

В Одесской области отравился крысиным ядом 11-месячный ребенок

В Одессе и Одесской области за сегодняшний день зарегистрировали два случая детских отравлений. К счастью, оба случая не привели к трагедии, сообщает областной Центр экстренной медицинской помощи и Медицины катастроф.

Первый случай имел место в поселке Большая Михайловка – там 11-месячный мальчик отравился крысиным ядом. По информации медиков, скорая была на месте уже через 7 минут. Малыша госпитализировали в Велико-Михайловскую районную больницу в удовлетворительном состоянии.

Во втором случае 13-летний подросток из Одессы совершил попытку самоубийства. С острой передозировкой гипотензивными препаратами его доставили в Одесскую областную детскую клиническую больницу.

Подробности обоих инцидентов не сообщаются.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в конце февраля в Одессе 17-летняя девушка отравилась маринованными грибами, купленными на Привозе.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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