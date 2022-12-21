На Водопроводной часть фасада упала женщине на голову

Прохожая пострадала в результате падения фасада здания по улице Водопроводной в Одессе 21 декабря.

Об этом сообщили в Одесском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

После звонка в Единую диспетчерскую Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф на место происшествия была направлена бригада №13 одесской подстанции.

Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, рубленую рану и подкожную гематому теменной области.

Первая помощь на месте была оказана в полном объеме и пострадавшая была доставлена в больничное учреждение.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что на Успенской улице обрушился фасад, а прохожая получила сотрясение мозга.

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