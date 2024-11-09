Новини Одеси та Одеської області

В Одесі дрон влучив у житловий комплекс: загорілася сама будівля та автомобілі (фото)

В Одесі дрон влучив у житловий комплекс: загорілася сама будівля та автомобілі (фото)

Опівночі, 9 листопада, російський ударний безпілотник влучив в один з одеських житлових комплексів. На місці розпочалася пожежа, загорілися квартири одеситів та автомобілі у дворі.

Третю ніч поспіль не припиняється терор проти жителів Одеси, який влаштовує російська армія. Її дрони, начинені вибухівкою, летять по житлових будинках та цивільній інфраструктурі.

У ніч з 8 на 9 листопада удар припав на один з багатоквартирних житлових комплексів міста. На місці розпочалася пожежа, спалахнули квартири та машини мешканців у дворі.

Через годину рятувальники змогли впоратися з пожежею. Інформації про те, скільки одеситів постраждало, поки не надходило.

приліт по ЖК 9 листопада
приліт по ЖК 9 листопада
приліт по ЖК 9 листопада
приліт по ЖК 9 листопада

Тривогу цієї ночі оголосили о 23:20 8 листопада, сама атака тривала близько півтори години. У місті було дуже шумно – стріляли зенітні гармати, кулемети, вибухали шахеди – збиті, і ті, що змогли прорватися через зенітний вогонь протиповітряної оборони.

Російські військові традиційно запускали по Одесі свої безпілотники з території тимчасово окупованого Криму, і ті заходили на місто з моря.

приліт по ЖК 9 листопада

Перед цим Одеське Життя розповідало про наслідки ворожого удару попередніх двох ночей:

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk