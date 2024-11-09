В Одесі дрон влучив у житловий комплекс: загорілася сама будівля та автомобілі (фото)

Третю ніч поспіль не припиняється терор проти жителів Одеси, який влаштовує російська армія. Її дрони, начинені вибухівкою, летять по житлових будинках та цивільній інфраструктурі.

У ніч з 8 на 9 листопада удар припав на один з багатоквартирних житлових комплексів міста. На місці розпочалася пожежа, спалахнули квартири та машини мешканців у дворі.

Через годину рятувальники змогли впоратися з пожежею. Інформації про те, скільки одеситів постраждало, поки не надходило.

Тривогу цієї ночі оголосили о 23:20 8 листопада, сама атака тривала близько півтори години. У місті було дуже шумно – стріляли зенітні гармати, кулемети, вибухали шахеди – збиті, і ті, що змогли прорватися через зенітний вогонь протиповітряної оборони.

Російські військові традиційно запускали по Одесі свої безпілотники з території тимчасово окупованого Криму, і ті заходили на місто з моря.

Перед цим Одеське Життя розповідало про наслідки ворожого удару попередніх двох ночей: