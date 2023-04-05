Одессит с сообщником ворвались в заведение с пистолетом и ножом

Двое вооруженных злоумышленников в Одессе набросились с ножом и пистолетом на работников одного из местных заведений и ранили одного из них. После этого преступники скрылись.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Сам инцидент произошел несколшько месяцев назад. но подозреваемых в налете разыскали их лишь недавно у границы с соседней страной.

Правонарушители — 46-летний одессит и 29-летний измаилец — вошли в заведение предпринимателя и, несмотря на присутствие посетителей, набросились на двух работников с кулаками.

Когда же те попытались дать отпор, старший по возрасту нападающий начал размахивать ножом, а младший произвел несколько выстрелов из травматического оружия, попав одному из мужчин в голову.

Личности подозреваемых установили быстро, но те скрылись. А недавно правонарушителей разыскали в одном из приграничных населенных пунктов Одесской области.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, младший по возрасту правонарушитель нанес потерпевшему телесное повреждение средней тяжести, которое не опасно для жизни. Ему сообщили о подозрении еще и в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 122 УКУ, квалифицирующегося как умышленное средней тяжести телесное повреждение.

Также оба задержанных обвиняются в хулиганстве.

Максимальное наказание, которое грозит злоумышленникам – семь лет лишения свободы».

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