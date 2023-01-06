Ограбление по-одесски: мужчина разжился 6 смартфонами за день

В Одессе полицейские разоблачили 36-летнего горожанина, который в течение дня обманул шестерых граждан, отобрав их смартфоны.

По сообщению областного управления Нацполиции, одессит так «плодотворно поработал» в местных магазинах в период праздничных покупок, что всего за несколько часов в его кармане оказалось шесть смартфонов посетителей.

Правоохранители установили, что мужчина просил у женщин и мужчин мобильные телефоны якобы для того, чтобы срочно связаться с семьей, оправдываясь, что его гаджет разрядился. Но едва чужой смартфон оказывался в его руках, он, прячась среди витрин, незаметно выходил из торгового заведения.

Полицейские задержали вора, когда одна из потерпевших, поняв, что ее обманули, сразу же забила тревогу. Мужчина как раз направлялся в очередной магазин в поисках следующей жертвы. Он признался, что украденные гаджеты планировал продать.

«Предприимчивому» одесситу объявили о подозрении в мошенничестве. Ему грозит до трех лет тюрьмы.

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