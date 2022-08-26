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Со здания ЖД вокзала уберут всю советскую символику

Со здания ЖД вокзала уберут всю советскую символику

Не только барельефы Ленина и Сталина, но и вся советская символика будут демонтированы со здания железнодорожного вокзала в Одессе.

Об этом сообщает издание «Думская».

Символика, ассоциирующаяся с советским тоталитарным режимов будет убрана не только с фасада, но и из интерьеров здания вокзала.

Ранее железнодорожники отказывались «декоммунизировать» здание, ссылаясь на то, что оно является памятником архитектуры, а все изображения и барельефы на нем являются его неотъемлемой частью, и без них будет нарушен художественный замысел авторов.

Но сейчас общественное давление возросло, все больше людей требуют убрать с вокзала символы, под которыми коммунисты репрессировали и убивали украинцев, а сейчас продолжают это делать российские оккупанты.

Напомним, что вчера на фасаде вокзала прикрыли барельефы ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» с помощью баннера.

Но когда пройдет демонтаж тоталитарной символики, еще неизвестно.

Начальник вокзала Олег Кудашкин рассказал, что демонтаж должен происходить строго в соответствии с законодательством, поэтому сейчас направлен запрос в управление. Ответ должен быть в сентябре. После этого можно будет сделать проектно-сметную документацию для демонтажа.

Чтобы ответить на этот вопрос, что будет на месте демонтированных элементов, управление железной дороги планирует привлечь архитекторов, дизайнеров, историков, представителей министерства культуры.

Перед этим в публикации «Ленин и Сталин останутся на Одесском железнодорожном вокзале» мы подробно рассказывали о том, почему «Укрзалізниця» отказывается убирать барельефы коммунистических вождей с фасада одесского жд вокзала.

Фото: «Суспільне. Одеса»

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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