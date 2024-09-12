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В Одесі дерусифікували та декомунізували великий торговий центр

В Одесі дерусифікували та декомунізували великий торговий центр

У Пересипському районі Одеси з торговельно-розважального центру (ТРЦ) City Center Котовський зняли частину вивіски, яка виконана російською мовою і прославляє комуністичного діяча часів СРСР.

З вивіски ТРЦ прибрали слово «Котовський», написане російською мовою, що порушує закон України «Про рекламу». Та й сама назва викликала у багатьох одеситів запитання. Вони вважали дивним вибір власників центру, які назвали свій об’єкт на честь радянського діяча, який присвятив себе боротьбі з приватним бізнесом і підприємцями.

торговий центр Котовський

До зняття вивіски керівництво ТРЦ City Center Котовський підштовхнув пост одеського активіста Дем’яна Ганула в його телеграм-каналі.

– В Одесі до сих пір є ТЦ, названий на честь радянського військового злочинця. Потрібно демонтувати, – написав він.

Бізнесмени вирішили, що ігнорувати звернення громадського діяча не варто, адже нещодавно він власноруч декомунізував монумент на площі 10 квітня, збивши скульптурні частини, що зображували радянські символи – зірку й орден Леніна.

торговий центр Котовський

Подібні події взагалі не рідкість у сучасній Одесі. Нещодавно ми розповідали, як у місті було деколонізовано знаменитий ринок Привоз.

Читайте також: Деколонізація змінює декомунізацію: як в Одесі все перейменовують, часом двічі

Довідка ОЖ: ким був Котовський

Григорій Котовський (1881-1925) – радянський військовий діяч.

Спочатку Котовський був кримінальником і розбійником, але після лютневої революції 1917 року приєднався до більшовиків. Під час громадянської війни Котовський очолював кілька червоноармійських загонів і відігравав важливу роль у встановленні радянської влади на території України та Молдови.

Брав участь у придушенні повстань проти більшовиків. Після громадянської війни Котовський отримав високі посади в Червоній армії і брав участь в організації колгоспів у Молдові.

У 1925 році його було вбито внаслідок замаху, хоча до кінця не зрозуміло, що саме стало причиною вбивства.

Котовський став легендарною фігурою в радянській пропаганді, йому навіть побудували мавзолей для зберігання забальзамованого тіла. Однак його спадщина залишається неоднозначною з огляду на його кримінальне минуле та роль у зміцненні радянської влади.

 

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